Alan Kardec deixa o Chongqing Dangdai e acerta com o Shenzhen, também da China

Crédito: Divulgação / Shenzen

Destaque no futebol chinês há cinco temporadas, o atacante Alan Kardec mudou de clube no país oriental. Aos 32 anos, o atleta revelado no Vasco deixou o Chongqing Dangdai e foi anunciado pelo Shenzhen FC. O vínculo será até o final de 2023.

+ Veja a tabela da Champions LeagueAlan Kardec chegou ao Chongqing em 2016, após deixar o São Paulo, e virou ídolo do clube. Em mais de 100 partidas pela equipe, o centroavante virou o artilheiro máximo do time, onde também era capitão. Em setembro, em entrevista exclusiva ao LANCE!, ele falou sobre estes números.

Em sua saída, o atacante agradeceu ao Chongqing Dangdai e também aos torcedores.

- Primeiramente, gostaria de agradecer por todos esses anos que estive no Chongqing, principalmente à torcida, que sempre me tratou com todo o carinho e respeito. Foi um período de muito aprendizado e evolução, e sou grato por tudo o que vivi no clube, deixando meu nome marcado na história como maior artilheiro do clube e, na última temporada, ajudando a equipe numa campanha muito acima das expectativas - disse.

+ Semana Europeia: Fred se destaca e Casemiro é expulso. Veja como foi o final de semana dos brasileiros Em seu novo clube, Alan Kardec reencontrará Jordi Cruyff, filho do ídolo holandês, que é o novo treinador do Shenzhen. Ambos trabalharam juntos no Chongqing.