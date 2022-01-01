Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Alan Kardec começa 2022 marcando gol e garantindo a vitória do Shenzhen na Superliga Chinesa
Alan Kardec começa 2022 marcando gol e garantindo a vitória do Shenzhen na Superliga Chinesa

Brasileiro chega a 12 gols em 19 jogos na temporada ao balançar as redes neste primeiro dia do ano
LanceNet

01 jan 2022 às 11:33

O ano é novo, mas certas coisas não mudam. No futebol chinês, o atacante Alan Kardec segue brilhando. Com um gol de pênalti, o artilheiro garantiu a vitória do Shenzhen FC sobre o Hebei Fortune por 1 a 0, neste sábado, na penúltima rodada da Superliga Chinesa. Foi a 12ª vez que o brasileiro balançou as redes na temporada em 19 partidas disputadas.O Hebei vem se tornando a vítima favorita do atleta revelado pelo Vasco da Gama. No último dia 19, Alan Kardec anotou dois gols no duelo contra o lanterna da Superliga Chinesa na vitória do Shenzhen por 3 a 1. Com isso, a equipe do brasileiro chegou ao 5º lugar.
- Estou feliz por poder começar o ano com o pé direito, marcando gol e ajudando a equipe a conquistar os três pontos. Estamos chegando ao fim da nossa participação na Superliga, em mais uma temporada atípica, e acho que pude desempenhar um bom papel aqui no Shenzhen, marcando gols e dando assistências. Agora é pensar no próximo adversário para encerrar essa temporada com mais uma vitória - afirmou.
O Shenzhen encerra sua temporada na próxima terça-feira, às 4h30 (horário de Brasília), enfrentando o Beijing Guoan. O duelo vale briga direta pela 5ª colocação, mas a equipe de Alan Kardec possui uma vantagem de dois pontos na classificação.
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados