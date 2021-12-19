futebol

Alan Kardec, com dois gols, comanda vitória do Shenzhen

Atacante brasileiro que atua pelo Shenzhen, da China, foi o principal jogador da partida nos 3 a 0 sobre o Hebei
LanceNet

19 dez 2021 às 15:05

Publicado em 19 de Dezembro de 2021 às 15:05

Alan Kardec voltou a ser destaque no Campeonato Chinês. Neste domingo (19/12), o atacante marcou duas vezes na vitória do Shenzhen sobre o Hebei por 3 a 0. No primeiro gol, ele aproveitou o cruzamento que veio da esquerda e cabeceou no ângulo, sem chance para o goleiro. Poucos minutos depois, finalizou de canhota para fazer o segundo. Pei Shuai fechou o placar para o Shenzhen.- Fomos superiores durante toda a partida, mas, no primeiro tempo, não conseguimos abrir o placar. Voltamos com a mesma pegada e logo no início consegui fazer o gol, o que nos deu mais tranqüilidade. O resultado foi merecido. Temos que manter esse ritmo para conseguirmos a classificação para a Champions League da Ásia. Faltam cinco rodadas e ainda temos chance - disse Kardec, que chegou aos 9 gols no campeonato e ocupa a terceira posição na lista de artilheiros.
Com a vitória, o Shenzhen chegou aos 28 pontos e ocupa a quinta colocação. Os dois primeiros garantem vaga direta para a Champions League. O terceiro, disputará a fase classificatória da competição. Na próxima rodada, o time de Kardec enfrentará o Beijing Guoan.
Crédito: Alan Kardec é destaque na China (Sina.com.cn)

