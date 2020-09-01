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futebol

Alan Kardec chega aos 50 gols na China com a camisa do Chongqing

Atacante atinge marca em 97 jogos, mas lamenta a derrota da equipe
para o Beijing Guoan pela Superliga Chinesa
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Publicado em 01 de Setembro de 2020 às 12:22

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 set 2020 às 12:22
Crédito: sina.com.cn
Triste pela derrota, mas feliz demais por atingir uma marca expressiva na China. Nesta terça-feira (01/09), o atacante Alan Kardec chegou aos 50 gols com a camisa do Chongqing Dangdai, num total de 97 partidas, média de praticamente um gol a cada dois jogos. O resultado pela Superliga Chinesa é que não foi o esperado para um dia tão marcante: derrota de 5 a 2 para o Beijing Guoan, dos também brasileiros Renato Augusto e Alan.
O gol de Alan Kardec, que defende o Chongqing desde 2016, foi bem característico: de cabeça, entre os dois zagueiros, uma especialidade. O time já perdia por 2 a 0 quando ele marcou ainda no primeiro tempo. A boa fase da equipe da capital, vice-líder do Grupo B, se manteve na etapa final, com o atacante Bakambu marcando quatro dos cinco gols. Fernandinho, de pênalti, diminuiu para o Chongqing nos acréscimos.
- É claro que importava muito mais sair de campo com a vitória, mas sabemos da força e da qualidade do Beijing, uma das potências aqui na China. Mas fico feliz não só por esse gol 50, que vinha perseguindo, como pela dedicação do nosso time, que não deixou de lutar e buscou o ataque o tempo todo. Foi um bom jogo. O público teria saído satisfeito. Pena não podermos contar com o torcedor ainda, mas a vida precisa seguir assim, com toda segurança - disse Kardec após o jogo.

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