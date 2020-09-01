Alan Kardec chega aos 50 gols na China com a camisa do Chongqing

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Triste pela derrota, mas feliz demais por atingir uma marca expressiva na China. Nesta terça-feira (01/09), o atacante Alan Kardec chegou aos 50 gols com a camisa do Chongqing Dangdai, num total de 97 partidas, média de praticamente um gol a cada dois jogos. O resultado pela Superliga Chinesa é que não foi o esperado para um dia tão marcante: derrota de 5 a 2 para o Beijing Guoan, dos também brasileiros Renato Augusto e Alan.

O gol de Alan Kardec, que defende o Chongqing desde 2016, foi bem característico: de cabeça, entre os dois zagueiros, uma especialidade. O time já perdia por 2 a 0 quando ele marcou ainda no primeiro tempo. A boa fase da equipe da capital, vice-líder do Grupo B, se manteve na etapa final, com o atacante Bakambu marcando quatro dos cinco gols. Fernandinho, de pênalti, diminuiu para o Chongqing nos acréscimos.