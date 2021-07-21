Alan Kardec brilha novamente e carimba a Lei do Ex em dose dupla na Superliga Chinesa

Após balançar as redes na vitória do Shenzhen contra o Cangzhou, Alan Kardec voltou a brilhar nesta quarta-feira, marcando duas vezes contra o Chongqing Athletic, clube que defendeu nos últimos cinco anos, garantindo a vitória por 3 a 0. Com o triunfo, a equipe do brasileiro assume a terceira colocação do Grupo A, com 14 pontos em sete partidas disputadas, ficando atrás apenas do Guangzhou FC, com a mesma pontuação, e do líder Shandong Taishan, com 15.Com os dois gols de hoje, Kardec chegou aos seis e se isolou ainda mais na artilharia do campeonato. E a vitória do Shenzhen se concretizou ainda no primeiro tempo. Aos 21 minutos, o brasileiro marcou o primeiro gol da equipe, aproveitando rebote do goleiro. Quatro minutos depois, Yuan Mincheng ampliou o placar. No final da primeira etapa, aos 43, Kardec fez, de pênalti, o gol que deu números finais à partida.