Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Alan Kardec brilha novamente e carimba a Lei do Ex em dose dupla na Superliga Chinesa
futebol

Alan Kardec brilha novamente e carimba a Lei do Ex em dose dupla na Superliga Chinesa

Atacante marcou duas vezes na vitória por 3 a 0 do Shenzhen sobre o Chongqing Athletic, clube que defendeu por cinco anos
...

Publicado em 21 de Julho de 2021 às 12:49

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 jul 2021 às 12:49
Crédito: Alan Kardec brilhou com dois gols nesta quarta-feira pela Superliga Chinesa (Sina.com.cn
Após balançar as redes na vitória do Shenzhen contra o Cangzhou, Alan Kardec voltou a brilhar nesta quarta-feira, marcando duas vezes contra o Chongqing Athletic, clube que defendeu nos últimos cinco anos, garantindo a vitória por 3 a 0. Com o triunfo, a equipe do brasileiro assume a terceira colocação do Grupo A, com 14 pontos em sete partidas disputadas, ficando atrás apenas do Guangzhou FC, com a mesma pontuação, e do líder Shandong Taishan, com 15.Com os dois gols de hoje, Kardec chegou aos seis e se isolou ainda mais na artilharia do campeonato. E a vitória do Shenzhen se concretizou ainda no primeiro tempo. Aos 21 minutos, o brasileiro marcou o primeiro gol da equipe, aproveitando rebote do goleiro. Quatro minutos depois, Yuan Mincheng ampliou o placar. No final da primeira etapa, aos 43, Kardec fez, de pênalti, o gol que deu números finais à partida.
- Estou muito feliz com esse início de campeonato da nossa equipe e, também, com meu desempenho individual. Ficamos muito tempo parados e é muito importante essa retomada com vitórias e gols para que a nossa confiança siga lá em cima. Esse jogo de hoje foi especial, diferente, pois foi a primeira vez que enfrentei meus ex-companheiros, mas hoje visto a camisa do Shenzhen e é por ela que vou batalhar até o fim. Vamos continuar trabalhando para manter esses bons resultados e seguir na briga na partida de cima da tabela - afirmou Kardec.
O Shenzhen FC volta a campo no próximo sábado, às 7h (horário de Brasília), para enfrentar o Henan Songshan.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Hemorroidas, fissuras e fístulas: 5 pontos essenciais para entender as condições
Imagem de destaque
Temporal com granizo deixa desalojados e causa prejuízos no Norte do ES
Banco que ainda resiste na Praça São Pedro, em Baixo Guandu
Cidade do ES perde sua 2ª agência bancária em seis meses

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados