Alan Kardec brilha, Chongqing Dangdai goleia com um jogador a menos e se classifica na Superliga

A boa fase de Alan Kardec segue a todo vapor na China. Nesta sexta-feira (25/09), o atacante deixou sua marca, com gol e assistência, na goleada do Chongqing Dangdai por 4 a 1 sobre o Shijiazhuang Ever Bright pela penúltima rodada do Grupo B da Superliga Chinesa. O polonês Mierzejewski marcou os outros três gols da equipe, que ainda teve um jogador expulso no início do segundo tempo. Com o gol, Kardec chegou aos 54 com a camisa do Chongqing, apenas dois atrás do maior artilheiro da história do clube, que soma 56.placeholderA partida era um confronto direto por uma vaga à próxima fase do torneio. Faltando apenas uma rodada para o final da fase de grupos, o Chongqing chegou aos 21 pontos, deixando o Shijiazhuang com 17, garantindo a equipe de Kardec nos playoffs da competição e eliminando o adversário, já que em outra partida da chave, o Hebei Fortune bateu o Wuhan Zall e chegou à mesma pontuação do Chongqing, também garantiu a classificação.
Marcando gol nos últimos cinco dos seis jogos em que esteve em campo, Kardec falou sobre o momento vivido e a classificação da equipe.
- Graças a Deus estou conseguindo manter um bom nível de atuação, marcando gols e ajudando meus companheiros a conquistarmos as vitórias, que é o mais importante. Estamos vivendo um grande momento, e essa classificação coroa o nosso trabalho no dia a dia. Acho que, desde que cheguei aqui, o clube não vivia uma fase tão boa, com resultados que nos levam à outro patamar. Ainda temos um jogo muito difícil pela fase de grupos e vamos tentar mais essa vitória para seguir embalado no torneio - afirmou.
O Chongqing Dangdai enfrenta o Shanghai SIPG, líder do Grupo B, na próxima segunda-feira (28/09), pela última rodada da primeira fase da Superliga Chinesa.