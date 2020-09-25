Alan Kardec brilha, Chongqing Dangdai goleia com um jogador a menos e se classifica na Superliga

A boa fase de Alan Kardec segue a todo vapor na China. Nesta sexta-feira (25/09), o atacante deixou sua marca, com gol e assistência, na goleada do Chongqing Dangdai por 4 a 1 sobre o Shijiazhuang Ever Bright pela penúltima rodada do Grupo B da Superliga Chinesa. O polonês Mierzejewski marcou os outros três gols da equipe, que ainda teve um jogador expulso no início do segundo tempo. Com o gol, Kardec chegou aos 54 com a camisa do Chongqing, apenas dois atrás do maior artilheiro da história do clube, que soma 56.placeholderA partida era um confronto direto por uma vaga à próxima fase do torneio. Faltando apenas uma rodada para o final da fase de grupos, o Chongqing chegou aos 21 pontos, deixando o Shijiazhuang com 17, garantindo a equipe de Kardec nos playoffs da competição e eliminando o adversário, já que em outra partida da chave, o Hebei Fortune bateu o Wuhan Zall e chegou à mesma pontuação do Chongqing, também garantiu a classificação.