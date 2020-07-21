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futebol

Alan Franco treina e Atlético-MG tem todos os reforços à disposição

O equatoriano foi liberado para atividades físicas e se juntou ao elenco alvinegro...
LanceNet

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Publicado em 

20 jul 2020 às 21:41

Publicado em 20 de Julho de 2020 às 21:41

Crédito: Com Alan Franco em campo, Jorge Sampaoli está com todos os reforços à disposição para seguir o trabalho de formação do time-(Reprodução/TV Galo
O Atlético-MG está com o grupo completo, incluindo todos os reforços contratados. O meia/volante Alan Franco fez seu primeiro treino com o restante do elenco nesta segunda-feira, 20 de julho. O equatoriano, contratado junto ao Independiente Del Valle-EQU, foi o último reforço a se apresentar, devido às dificuldades em conseguir a liberação da sua entrada no Brasil, pela pandemia da Covid-19. Alan foi o segundo reforço contratado pelo Galo nesta parada forçada do futebol. Com todos os exames médicos em dia, inclusive o negativo para a presença do coronavírus, Alan Franco participou de uma atividade física com os companheiros na Cidade do Galo.
O Galo acertou contrato com o meia, de 21 anos, por quatro anos. O Independiente Del Valle seguirá dono de 35% dos direitos econômicos de Alan Franco. O Galo pagou R$ 12,8 milhões pelo restante dos seus direitos volante.

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