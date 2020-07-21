Alan Franco treina e Atlético-MG tem todos os reforços à disposição

O Atlético-MG está com o grupo completo, incluindo todos os reforços contratados. O meia/volante Alan Franco fez seu primeiro treino com o restante do elenco nesta segunda-feira, 20 de julho. O equatoriano, contratado junto ao Independiente Del Valle-EQU, foi o último reforço a se apresentar, devido às dificuldades em conseguir a liberação da sua entrada no Brasil, pela pandemia da Covid-19. Alan foi o segundo reforço contratado pelo Galo nesta parada forçada do futebol. Com todos os exames médicos em dia, inclusive o negativo para a presença do coronavírus, Alan Franco participou de uma atividade física com os companheiros na Cidade do Galo.