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futebol

Alan Franco testa positivo para a Covid-19 e desfalcará o Atlético-MG

O meia estava com o Equador para jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo, fez exames que acusaram a doença. Ele já deixou a concentração da seleção e está isolado...
LanceNet

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Publicado em 

15 nov 2020 às 12:57

Publicado em 15 de Novembro de 2020 às 12:57

Crédito: A Covid-19 esteve presente na família do meia em 2020, quando seu pai faleceu em decorrência da doença-(Bruno Cantini/Atlético-MG
O meio de campo Alan Franco, do Atlético-MG, testou positivo para a Covid-19 em exames feitos durante a concentração da seleção do Equador, que disputa as eliminatórias para a Copa do Mundo.
Franco já deixou a concentração equatoriana e não jogará a partida entre Equador e Colômbia, terça-feira, 17 de novembro, em Quito, pela quarta rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022. Além do jogador do Galo, outros dois atletas da seleção, Enner Valencia e Diego Palacios, estão contaminados e já estão em isolamento social. Alan Franco, que já ficou de fora do duelo do Galo contra o Timão, não enfrentará o Athletico-PR na quarta-feira, 18, nem o Ceará, domingo, 22, em Fortaleza, pelo Campeonato Brasileiro. Outros atleticanos contaminados O coronavírus continua muito ativo no mundo e contaminou mais dois jogadores do Galo: o atacante Sávio e o zagueiro Rômulo, que estavam com a seleção brasileira sub-17. Ambos já retornaram a Belo Horizonte e já cumprem o isolamento social. Esta semana, o volante Rubens, do time de transição também foi contaminado pela doença, aumentando o número de atletas do Atlético com a Covid-19 para cinco casos: Savinho, Alan Franco, Rômulo, Cazares(que já deixou o clube) e Rubens.

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