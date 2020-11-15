Alan Franco testa positivo para a Covid-19 e desfalcará o Atlético-MG

Franco já deixou a concentração equatoriana e não jogará a partida entre Equador e Colômbia, terça-feira, 17 de novembro, em Quito, pela quarta rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022. Além do jogador do Galo, outros dois atletas da seleção, Enner Valencia e Diego Palacios, estão contaminados e já estão em isolamento social. Alan Franco, que já ficou de fora do duelo do Galo contra o Timão, não enfrentará o Athletico-PR na quarta-feira, 18, nem o Ceará, domingo, 22, em Fortaleza, pelo Campeonato Brasileiro. Outros atleticanos contaminados O coronavírus continua muito ativo no mundo e contaminou mais dois jogadores do Galo: o atacante Sávio e o zagueiro Rômulo, que estavam com a seleção brasileira sub-17. Ambos já retornaram a Belo Horizonte e já cumprem o isolamento social. Esta semana, o volante Rubens, do time de transição também foi contaminado pela doença, aumentando o número de atletas do Atlético com a Covid-19 para cinco casos: Savinho, Alan Franco, Rômulo, Cazares(que já deixou o clube) e Rubens.