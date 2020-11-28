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futebol

Alan Franco se reapresenta no Galo e volta a treinar com o elenco

O equatoriano é mais um do elenco atleticano que foi contaminado pela Covid-19 e está liberado para retomar as atividades...

Publicado em 28 de Novembro de 2020 às 19:43

LanceNet

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Publicado em 

28 nov 2020 às 19:43
Crédito: Alan Franco voltou a BH na sexta-feira, 27, e treinou com o elenco do Galo neste sábado após se recuperar da Covid-19-(Divulgação/Atlético-MG
O Atlético-MG recebeu de volta o meio de campo Alan Franco, que retornou aos trabalhos com o elenco alvinegro. Franco estava no Equador se recuperando da Covid-19. Ele cumpriu o isolamento no seu país natal. O jogador chegou a Belo Horizonte na manhã de sexta-feira. Ele estava afastado desde o dia 14 de novembro, quando servia à seleção equatoriana nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022. Foi na concentração do Equador que Alan Franco testou positivo para o novo coronavírus. O Galo já teve vários atletas que tiveram Covid-19 liberados para treinar, inclusive Jorge Sampaoli e sua comissão técnica. Ainda estão fora de “combate” o goleiro Everson, o zagueiro Gabriel, o volante Jair e Rafael, que testou positivo para a doença esta semana e ficará pelo menos duas semanas afastado.

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