Alan Franco se reapresenta no Galo e volta a treinar com o elenco

O Atlético-MG recebeu de volta o meio de campo Alan Franco, que retornou aos trabalhos com o elenco alvinegro. Franco estava no Equador se recuperando da Covid-19. Ele cumpriu o isolamento no seu país natal. O jogador chegou a Belo Horizonte na manhã de sexta-feira. Ele estava afastado desde o dia 14 de novembro, quando servia à seleção equatoriana nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022. Foi na concentração do Equador que Alan Franco testou positivo para o novo coronavírus. O Galo já teve vários atletas que tiveram Covid-19 liberados para treinar, inclusive Jorge Sampaoli e sua comissão técnica. Ainda estão fora de “combate” o goleiro Everson, o zagueiro Gabriel, o volante Jair e Rafael, que testou positivo para a doença esta semana e ficará pelo menos duas semanas afastado.