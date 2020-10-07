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Alan Franco pode fazer a sua estreia pelo Equador em competições oficiais contra a Argentina nas Eliminatórias

O meia do Galo foi convocado para defender a seleção principal do seu país na disputa por uma vaga na Copa do Mundo de 2022...

Publicado em 07 de Outubro de 2020 às 16:36

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 out 2020 às 16:36
Crédito: O bom futebol apresentado no Galo levou o meia à seleção principal do Equador-(Agência Galo/Bruno Cantini/Pedro Souza
Reforço do Atlético-MG após a pausa no futebol, o meia Alan Franco vem se destacando na equipe do técnico Jorge Sampaoli, líder isolado do Campeonato Brasileiro. Titular do Galo nos últimos oito jogos e com três gols marcados, o meia deve fazer a sua estreia pela Seleção do Equador em competições oficiais nesta quinta-feira, 8 de outubro. Na primeira rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, os equatorianos visitam a Argentina, na La Bombonera. Na sequência, Alan Franco e seus companheiros recebem o Uruguai na próxima terça. Até o momento, o jogador já defendeu a sua nação em cinco oportunidades, sendo todas elas em jogos amistosos. Na última Data Fifa em que as seleções entraram em campo, em novembro de 2019, Franco marcou o seu primeiro gol pela equipe principal. Na ocasião, o volante atuou como titular e balançou as redes na vitória por 3 a 0 contra Trinidad e Tobago, no dia 15, em solo equatoriano. Depois, também iniciou a partida amigável diante da Colômbia. Uma das principais revelações do futebol equatoriano nos últimos anos, Franco foi convocado pela primeira vez em setembro de 2018. A sua estreia foi diante da Guatemala, no dia 12 do mesmo mês. Na sequência, também esteve em campo contra o Catar e Omã, em outubro do mesmo ano. Alan Franco também defendeu a seleção sub-23 do Equador no Pré-Olímpico, em janeiro deste ano, e disputou o Mundial e Sul-Americano, ambos da categoria sub-17, em 2015.

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