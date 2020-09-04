Alan Franco é o nome do jogo contra o SP em semana de intensas emoções

A vitória com autoridade do Atlético-MG sobre o São Paulo, por 3 a 0, nesta quinta-feira, 3 de setembro, no Mineirão, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro, teve uma contribuição decisiva do equatoriano Alan Franco. O meia do Galo marcou duas vezes, abrindo o caminho para o triunfo alvinegro, levando o time ao terceiro lugar, com 12 pontos na classificação, um a menos do que o vice-líder Tricolor e quatro a menos do que o primeiro colocado, Internacional. Porém, o Atlético tem um jogo a menos na competição e a diferença para a ponta da tabela pode ser reduzida. A partida de Franco coroa uma semana intensa do jogador atleticano. Além dos dois tentos anotados, os primeiros com a camisa alvinegra, o meia foi campeão mineiro no último fim de semana, se emocionou com uma homenagem para o pai, Pedro, morto pela Covid-19 em abril. Alan comentou os dias de fortes emoções e celebrações neste início de trajetória no Atlético-MG.