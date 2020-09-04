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futebol

Alan Franco é o nome do jogo contra o SP em semana de intensas emoções

O meia equatoriano venceu o titulo mineiro com o Galo, se emocionou ao homenagear o pai, vítima da Covid-19 e recebeu um troféu do clube pela entrega na final estadual...

Publicado em 03 de Setembro de 2020 às 22:30

LanceNet

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Publicado em 

03 set 2020 às 22:30
Crédito: Alan Franco foi o nome do duelo do Galo contra o Tricolor no Mineirão com dois gols marcados-(Agência Galo/Bruno Cantini/Pedro Souza
A vitória com autoridade do Atlético-MG sobre o São Paulo, por 3 a 0, nesta quinta-feira, 3 de setembro, no Mineirão, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro, teve uma contribuição decisiva do equatoriano Alan Franco. O meia do Galo marcou duas vezes, abrindo o caminho para o triunfo alvinegro, levando o time ao terceiro lugar, com 12 pontos na classificação, um a menos do que o vice-líder Tricolor e quatro a menos do que o primeiro colocado, Internacional. Porém, o Atlético tem um jogo a menos na competição e a diferença para a ponta da tabela pode ser reduzida. A partida de Franco coroa uma semana intensa do jogador atleticano. Além dos dois tentos anotados, os primeiros com a camisa alvinegra, o meia foi campeão mineiro no último fim de semana, se emocionou com uma homenagem para o pai, Pedro, morto pela Covid-19 em abril. Alan comentou os dias de fortes emoções e celebrações neste início de trajetória no Atlético-MG.
- Estou muito agradecido com toda torcida do Atlético, com todos os torcedores do Galo. Estou muito contente com essa homenagem. Sinto também que meu pai está agradecido com todos vocês por levarem em conta todo esse momento da minha vida. Muito feliz por conseguir meu primeiro título como Galo, espero que seja o primeiro de muitos-disse o jogador, que veio do Independiente Del Valle-EQU. O alvinegro de Minas volta a campo no domingo, 6 de setembro, às 20h30, no Couto Pereira, contra o Coritiba, pela oitava rodada do Brasileirão.

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