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Alan Franco e Junior Alonso, contratados pelo Galo, não tem data para se apresentarem aos mineiros

O equatoriano está em Miami, nos EUA, esperando autorização do governo brasileiro para poder embarcar. Alonson segue no Paraguai, na mesma situação de Franco...
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Publicado em 

06 jul 2020 às 21:54

Publicado em 06 de Julho de 2020 às 21:54

Crédito: Alan Franco foi contratato pelo Atlético-MG há mais de um mês e ainda não pôde se apresentar-(Divulgação/Independiente Del Valle
Um dos primeiros reforços confirmados pelo Atlético-MG, o meia Alan Franco, que pertencia ao Independiente Del Valle, do Equador, ainda não pôde se apresentar ao time mineiro. Uma portaria do governo brasileiro está impedindo que estrangeiros entrem no país por conta da pandemia do novo coronavírus. A contratação de Franco se deu há mais de um mês e o jogador e seu agente, Peter Graetzer estão tentando vir para o Brasil via Estados Unidos. O volante aguarda aval do governo brasileiro para desembarcar em Belo Horizonte e está em Miami na espera. A escolha de Miami para vir ao Brasil pode ser pela facilidade de voos diretos, já que não há malha aeroviária direta vindo do Equador para terras brasileiras.

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