Alan Franco é convocado pelo Equador e Galo chega ao sexto desfalque no elenco

O Atlético-MG ficará sem o seu sexto jogador graças a convocações de para seleções na Data-FIFA. O mei Alan Franco defenderá o Equador em jogos pela Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, que serão disputados no início de junho. Franco estará à disposição para os jogos contra Brasil, 4 de junho, sexta-feira, e Peru, dia 8, terça-feira. O equatoriano também não estará à disposição do alvinegro para os duelos contra o Remo, 2 de junho, pela Copa do Brasil e diante do Sport, no domingo, 6, pelo Brasileirão. Alan Franco se junta a Guga e Arana (seleção olímpica), Alonso (Paraguai), Savarino (Venezuela) e Vargas (Chile) na lista de ausências atleticanas devido a Data-FIFA.