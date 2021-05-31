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futebol

Alan Franco é convocado pelo Equador e Galo chega ao sexto desfalque no elenco

O meio de campo irá defender sua seleção em duelos nos dias 4 e 8 de junho, ficando de fora das partidas contra Remo e Sport...

Publicado em 31 de Maio de 2021 às 17:55

LanceNet

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Publicado em 

31 mai 2021 às 17:55
Crédito: Alan Franco se junta ao grupo de desfalques que o Galo terá nesta Data-FIFA-(Divulgação/Atlético-MG
O Atlético-MG ficará sem o seu sexto jogador graças a convocações de para seleções na Data-FIFA. O mei Alan Franco defenderá o Equador em jogos pela Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, que serão disputados no início de junho. Franco estará à disposição para os jogos contra Brasil, 4 de junho, sexta-feira, e Peru, dia 8, terça-feira. O equatoriano também não estará à disposição do alvinegro para os duelos contra o Remo, 2 de junho, pela Copa do Brasil e diante do Sport, no domingo, 6, pelo Brasileirão. Alan Franco se junta a Guga e Arana (seleção olímpica), Alonso (Paraguai), Savarino (Venezuela) e Vargas (Chile) na lista de ausências atleticanas devido a Data-FIFA.

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