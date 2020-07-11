Alan Franco consegue autorização e chega a BH para assinar com o Galo

Todos os reforços do Atlético-MG já estão em Belo Horizonte. O último a chegar foi volante Alan Franco que, enfim, desembarcou no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, na manhã desta sexta-feira, 10 de julho. O equatoriano, de 21 anos, fará agora os exames médicos, antes de assinar contrato com o Galo e ficará em quarentena preventiva contra a Covid-19. O Galo comprou o jogador junto ao Independiente del Valle, acertando contrato com o meia por quatro anos. O clube do Equador seguirá dono de 35% dos direitos econômicos de Alan Franco. O Galo pagou R$ 12,8 milhões pelo restante dos seus direitos volante. A chegada de Alan Franco ao Brasil foi demorada, pois desde do anúncio da negociação com o Atlético, o jogador teve de aguardar uma liberação do governo brasileiro para entrar no país por conta da pandemia da Covid-19.