Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Alan Franco consegue autorização e chega a BH para assinar com o Galo

O jogador foi o último reforço do alvinegro contratado durante a pausa do futebol a aportar na capital mineira...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 jul 2020 às 09:20

Publicado em 11 de Julho de 2020 às 09:20

Crédito: Alan Franco vai assinar contrato com o time mineiro por quatro temporadas-(Divulgação/Independiente Del Valle
Todos os reforços do Atlético-MG já estão em Belo Horizonte. O último a chegar foi volante Alan Franco que, enfim, desembarcou no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, na manhã desta sexta-feira, 10 de julho. O equatoriano, de 21 anos, fará agora os exames médicos, antes de assinar contrato com o Galo e ficará em quarentena preventiva contra a Covid-19. O Galo comprou o jogador junto ao Independiente del Valle, acertando contrato com o meia por quatro anos. O clube do Equador seguirá dono de 35% dos direitos econômicos de Alan Franco. O Galo pagou R$ 12,8 milhões pelo restante dos seus direitos volante. A chegada de Alan Franco ao Brasil foi demorada, pois desde do anúncio da negociação com o Atlético, o jogador teve de aguardar uma liberação do governo brasileiro para entrar no país por conta da pandemia da Covid-19.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Debaixo de chuva, Guns N' Roses chega a Vitória para show inédito no ES
Imagem de destaque
O que se sabe sobre o 1º dia de negociações de paz entre Irã e EUA no Paquistão
Imagem de destaque
Os alertas de especialistas antes de começar a usar canetas emagrecedoras

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados