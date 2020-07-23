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futebol

Alan Franco aparece no BID, da CBF, e está liberado para jogar

O equatoriano teve o seu contrato registrado e o meio de campo está legalizado no Brasil...
LanceNet

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Publicado em 

22 jul 2020 às 21:06

Publicado em 22 de Julho de 2020 às 21:06

Crédito: Com Alan Franco liberado, falta apenas o atacante Keno para ter sua situação regularizada pelo Galo-(Reprodução/TV Galo
O meio de campo Alan Franco, último reforço do Atlético-MG a se apresentar, foi liberado para atuar pelo clube. O contrato do jogador, de 21 anos, vindo do Independiente Del Valle, apareceu no Boletim Informativo Diário(BID), da CBF. O vínculo do equatoriano é válido até junho de 2024. Com a liberação de Alan Franco, o Galo já conseguiu dar condições de jogo de cinco dos seis reforços, faltando apenas o atacante Keno, que veio do Pyramidis, do Egito, dentre os reforços “internacionais” ficaram à disposição do Galo. A janela internacional de transferências reabriu no dia 20 de julho e vai até 9 de agosto, o que dará tempo de regularizar a situação de todos os reforços. Antes de Franco, o Atlético regularizou a documentação dos zagueiros Bueno e Junior Alonso. Caso esteja em condições físicas e seja escolhido por Sampaoli, Alan Franco poderá estar no clássico entre Atlético-MG e América-MG, às 16h, no Independência, pela 10ª rodada do Campeonato Mineiro. Os reforços “nacionais”, Marrony e Léo Sena, que vieram de Vasco e Goiás, respectivamente, já liberados para atuar pelo Galo. estão com condições legais de jogo.

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