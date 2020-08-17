Alan Franco administra cobranças e evita ansiedade pelo primeiro gol

Para Franco, esse revezamento mantém o grupo de jogadores sempre em alerta e disputando, de forma sadia, um espaço na equipe. -Há uma disputa interna muito boa, todos queremos jogar, estar à disposição da comissão técnica. Queremos estar entre os 11 iniciais. Acredito que isso também está refletindo nas partidas. A equipe que inicia e joga os primeiros 45 minutos, joga de uma maneira e, com a mudança no segundo tempo, com a renovação das linhas, aumenta o nível da equipe. Estamos conseguindo ganhar os jogos dessa maneira. A equipe está em um nível muito bom individualmente e mais ainda em grupo. Isso também tem nos ajudado a ganhar as partidas-disse o meia, de 21 anos. Por estar presente com frequência nos jogos do Atlético e ter criado uma expectativa quanto ao seu futebol Alan Franco já administra as cobranças para deixar suas marcas na redes. Todavia, ele diz que não ter feito gol não o deixa ansioso. - Eu gosto muito de chegar na área e ter oportunidades de gol. Até o momento, não consegui (marcar), mas estou tranquilo. Não estou muito ansioso porque sei que isso pode jogar contra mim. Estou tranquilo, ajudando a equipe em algumas outras funções. Sei que em algum momento da partida chegará minha oportunidade de marcar um gol. Daí para frente, tentarei fazer a maior quantidade de gols possível-concluiu.