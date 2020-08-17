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futebol

Alan Franco administra cobranças e evita ansiedade pelo primeiro gol

O meia do Atlético-MG tem sido muito utilizado por Sampaoli, mas ainda não deixou sua marca nas redes adversárias, mesmo sendo um homem que joga perto do gol...

Publicado em 17 de Agosto de 2020 às 18:48

LanceNet

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Publicado em 

17 ago 2020 às 18:48
Crédito: Alan Franco já esteve em campo seis vezes com a camisa do Galo-(Bruno Cantini/Atlético-MG
O Atlético-MG de Jorge Sampaoli tem uma característica bem específica: o uso de todo o elenco nas partidas do time, o que cria uma acirrada disputa para ver quem será mantido como titular absoluto, ou irá entrar mais vezes em campo.
O treinador argentino já colocou para jogar 22 atletas nos duelos do Galo. Um dos jogadores que tem tido uma sequência com Sampaoli é o equatoriano Alan Franco, que jogou em seis dos oito jogos da equipe mineira sob o comando o técnico.
Para Franco, esse revezamento mantém o grupo de jogadores sempre em alerta e disputando, de forma sadia, um espaço na equipe. -Há uma disputa interna muito boa, todos queremos jogar, estar à disposição da comissão técnica. Queremos estar entre os 11 iniciais. Acredito que isso também está refletindo nas partidas. A equipe que inicia e joga os primeiros 45 minutos, joga de uma maneira e, com a mudança no segundo tempo, com a renovação das linhas, aumenta o nível da equipe. Estamos conseguindo ganhar os jogos dessa maneira. A equipe está em um nível muito bom individualmente e mais ainda em grupo. Isso também tem nos ajudado a ganhar as partidas-disse o meia, de 21 anos. Por estar presente com frequência nos jogos do Atlético e ter criado uma expectativa quanto ao seu futebol Alan Franco já administra as cobranças para deixar suas marcas na redes. Todavia, ele diz que não ter feito gol não o deixa ansioso. - Eu gosto muito de chegar na área e ter oportunidades de gol. Até o momento, não consegui (marcar), mas estou tranquilo. Não estou muito ansioso porque sei que isso pode jogar contra mim. Estou tranquilo, ajudando a equipe em algumas outras funções. Sei que em algum momento da partida chegará minha oportunidade de marcar um gol. Daí para frente, tentarei fazer a maior quantidade de gols possível-concluiu.

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