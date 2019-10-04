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Copa ES

Alan Faria afirma que o Rio Branco está crescendo no momento certo

Goleiro desfalcou o clube nas seis primeiras rodadas da Copa Espírito Santo 2019

Publicado em 03 de Outubro de 2019 às 23:05

A Gazeta

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Publicado em 

03 out 2019 às 23:05
Alan Faria, goleiro do Rio Branco Crédito: Suzana Rosseto/Rio Branco
Titular na campanha do Campeonato Capixaba, Alan Faria desfalcou o Rio Branco-ES nas seis primeiras rodadas da Copa Espírito Santo 2019. Mas, nos últimos dois jogos - contra Tupy e Serra -, o goleiro retornou, não sofreu gols e o Capa-Preta iniciou uma sequência de vitórias na competição.
De volta ao time titular, o goleiro vê o Rio Branco crescendo no momento certo.
"O pensamento é não tomar gol, para passar tranquilidade para os nossos atacantes e eles concluírem em gol. Nossa equipe está crescendo num momento bom do campeonato, nessa reta final da primeira fase e começo dos mata-matas. E, se continuarmos jogando com a mesma determinação e pegada, eu tenho certeza que a gente vai buscar esse título. E contra o Vilavelhense será assim".
Antes de enfrentar o Vilavelhense, na última rodada da primeira fase, no sábado, às 15h, no Gil Bernardes, o goleiro Alan Faria lembra que teve paciência para retornar no momento certo.
- Eu tive um problema de saúde, fiquei um mês parado, isso foi muito ruim. E atrapalhou minha volta, estava muito mal fisicamente, mas tive paciência, treinei muito e me preparei com o Chico (treinador de goleiros) e os outros goleiros para estar bem. E voltar com vitória e sem sofrer gols é ótimo.

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