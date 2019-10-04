Alan Faria afirma que o Rio Branco está crescendo no momento certo

Alan Faria, goleiro do Rio Branco Crédito: Suzana Rosseto/Rio Branco

Titular na campanha do Campeonato Capixaba, Alan Faria desfalcou o Rio Branco-ES nas seis primeiras rodadas da Copa Espírito Santo 2019. Mas, nos últimos dois jogos - contra Tupy e Serra -, o goleiro retornou, não sofreu gols e o Capa-Preta iniciou uma sequência de vitórias na competição.

De volta ao time titular, o goleiro vê o Rio Branco crescendo no momento certo.

"O pensamento é não tomar gol, para passar tranquilidade para os nossos atacantes e eles concluírem em gol. Nossa equipe está crescendo num momento bom do campeonato, nessa reta final da primeira fase e começo dos mata-matas. E, se continuarmos jogando com a mesma determinação e pegada, eu tenho certeza que a gente vai buscar esse título. E contra o Vilavelhense será assim".

Antes de enfrentar o Vilavelhense, na última rodada da primeira fase, no sábado, às 15h, no Gil Bernardes, o goleiro Alan Faria lembra que teve paciência para retornar no momento certo.