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futebol

Alaba tem interesse de Manchester City e Paris Saint-Germain

Defensor austríaco não renova com Bayern de Munique devido ao pedido de salário elevado. Barcelona observa situação, mas só pode contratar o atleta no próximo ano...

Publicado em 30 de Julho de 2020 às 09:08

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 jul 2020 às 09:08
Crédito: Divulgação / Bayern / Site oficial
O futuro de David Alaba segue indefinido no Bayern de Munique pelo pedido de salário de 20 milhões de euros (R$ 121 milhões) anuais, segundo o “Bild”. Com contrato até 2021, Pini Zahavi, empresário do jogador, pressiona os bávaros ao afirmar que o atleta sairá de graça no próximo ano caso não assinem o acordo. Manchester City e PSG observam de perto todo o imbróglio.
Outra equipe que também está atenta aos problemas entre o defensor austríaco e o gigante alemão é o Barcelona. No entanto, os culés entendem que a pretensão salarial do atleta e de seu agente é muito alta para a realidade do clube neste momento, mas monitora a situação para caso o atleta possa se transferir sem custos no próximo ano.
Hassan Salihamidzic, diretor esportivo do Bayern, ficou furioso quando soube da pedida salarial de Alaba em um momento de crise financeira mundial e interrompeu a negociação. Os bávaros podem tentar vender o austríaco ainda nesta janela para o futebol francês ou inglês ou assistir uma de suas principais peças deixando o clube livremente em 2021.

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