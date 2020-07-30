Alaba tem interesse de Manchester City e Paris Saint-Germain

O futuro de David Alaba segue indefinido no Bayern de Munique pelo pedido de salário de 20 milhões de euros (R$ 121 milhões) anuais, segundo o “Bild”. Com contrato até 2021, Pini Zahavi, empresário do jogador, pressiona os bávaros ao afirmar que o atleta sairá de graça no próximo ano caso não assinem o acordo. Manchester City e PSG observam de perto todo o imbróglio.
Outra equipe que também está atenta aos problemas entre o defensor austríaco e o gigante alemão é o Barcelona. No entanto, os culés entendem que a pretensão salarial do atleta e de seu agente é muito alta para a realidade do clube neste momento, mas monitora a situação para caso o atleta possa se transferir sem custos no próximo ano.
Hassan Salihamidzic, diretor esportivo do Bayern, ficou furioso quando soube da pedida salarial de Alaba em um momento de crise financeira mundial e interrompeu a negociação. Os bávaros podem tentar vender o austríaco ainda nesta janela para o futebol francês ou inglês ou assistir uma de suas principais peças deixando o clube livremente em 2021.