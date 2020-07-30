Alaba tem interesse de Manchester City e Paris Saint-Germain

Crédito: Divulgação / Bayern / Site oficial

O futuro de David Alaba segue indefinido no Bayern de Munique pelo pedido de salário de 20 milhões de euros (R$ 121 milhões) anuais, segundo o “Bild”. Com contrato até 2021, Pini Zahavi, empresário do jogador, pressiona os bávaros ao afirmar que o atleta sairá de graça no próximo ano caso não assinem o acordo. Manchester City e PSG observam de perto todo o imbróglio.

Outra equipe que também está atenta aos problemas entre o defensor austríaco e o gigante alemão é o Barcelona. No entanto, os culés entendem que a pretensão salarial do atleta e de seu agente é muito alta para a realidade do clube neste momento, mas monitora a situação para caso o atleta possa se transferir sem custos no próximo ano.