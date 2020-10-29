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Alaba não aceita termos de renovação do Bayern de Munique e desperta interesse na Espanha

Clube alemão esteve recentemente reunido com o agente do jogador, mas conseguiu chegar em um entendimento. Barcelona e Real Madrid estão interessados no jogador...

Publicado em 29 de Outubro de 2020 às 12:39

LanceNet

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Publicado em 

29 out 2020 às 12:39
Crédito: ODD ANDERSEN / AFP
A novela envolvendo Alaba e Bayern de Munique ganhou mais um capítulo. De acordo com o jornal alemão 'Kicker', o clube bávaro não chegou em um acordo para renovar o contrato do jogador, que já despertou interesse de gigantes na Espanha.
Segundo a publicação, o Bayern esteve recentemente reunido com o agente do jogador, mas os valores entre as partes ainda estavam distantes. Com isso, não houve acordo entre clube e jogador por uma renovação.
A indefinição sobre a renovação de contrato de Alaba despertou ainda mais a atenção de dois gigantes espanhóis. De acordo com a imprensa espanhola, Real Madrid e Barcelona estão interessados no jogador.

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