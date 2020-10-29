Alaba não aceita termos de renovação do Bayern de Munique e desperta interesse na Espanha

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A novela envolvendo Alaba e Bayern de Munique ganhou mais um capítulo. De acordo com o jornal alemão 'Kicker', o clube bávaro não chegou em um acordo para renovar o contrato do jogador, que já despertou interesse de gigantes na Espanha.

Segundo a publicação, o Bayern esteve recentemente reunido com o agente do jogador, mas os valores entre as partes ainda estavam distantes. Com isso, não houve acordo entre clube e jogador por uma renovação.