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Alaba interessa Barça, Real Madrid, Chelsea e Paris Saint-Germain

Os quatro gigantes europeus continuam com interesse nos serviços do lateral esquerdo. Bayern de Munique pode negociar atleta ainda em janeiro ou apenas no fim da temporada...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 dez 2020 às 09:10

Publicado em 10 de Dezembro de 2020 às 09:10

Crédito: Divulgação / Bayern / Site oficial
Após diversas especulações, apenas quatro clubes seguem firmes e interessados na contratação de Alaba, segundo o “Bild”. Real Madrid, Barcelona, Chelsea e Paris Saint-Germain são os principais candidatos para que o austríaco siga em frente com a sua carreira. No entanto, resta saber se o Bayern abrirá mão de seus serviços ainda em janeiro ou somente no final da temporada.
Pini Zahavi, empresário do atleta, faz força para que ele vá jogar no futebol francês, uma vez que a equipe carece de peças tanto na lateral esquerda quanto na zaga, mas possui um elenco competitivo. Apesar disso, as exigências econômicas do jogador e de seu agente podem jogar contra o interesse do PSG.
Já o Chelsea tem a intenção de contratar Alaba ainda em janeiro e pretende utilizar o zagueiro Rudiger como uma moeda de troca. O defensor não é utilizado pelo técnico Frank Lampard, mas tem intenção de sair para participar da Eurocopa 2021. Além disso, o Bayern irá perder Boateng ao final da temporada.
Barcelona e Real Madrid passam por um momento de crise financeira maior do que os outros rivais. No elenco merengue, a contratação do atleta de 28 anos é vista como um Plano B, enquanto os culés não conseguem bancar o salário do jogador.

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