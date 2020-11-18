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futebol

Alaba é considerado plano B do Real Madrid em caso de saída de Ramos

Situação do zagueiro espanhol é decisiva para equipe merengue decidir como agir no mercado. Austríaco já é vinculado no Real Madrid há algumas janelas de transferência...
LanceNet

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Publicado em 

18 nov 2020 às 09:11

Publicado em 18 de Novembro de 2020 às 09:11

Crédito: Divulgação / Bayern / Site oficial
O Real Madrid enxerga o nome de David Alaba como plano B caso Sergio Ramos não renove seu contrato, segundo o “As”. A prioridade da equipe merengue é manter o capitão espanhol no vestiário, mas o clube do Bernabéu já flertou diversas vezes com a chegada do austríaco, que termina seu contrato ao fim da temporada e pode ser adquirido sem custos.A negociação de contrato segue estagnada, uma vez que Ramos quer dois anos de contrato e tem uma oferta do Paris Saint-Germain para analisar. Embora não consiga recuperar a influência e liderança que o defensor tem no elenco, Alaba é visto como um bom reforço técnico e agrada por sua polivalência, uma vez que atua tanto na zaga quanto na lateral.
O camisa 27 é representado por Pini Zahavi, um dos grandes agentes do mercado europeu, mas que ainda busca começar a fazer negócios com o Real Madrid e vê no austríaco uma grande oportunidade para iniciar relações. Na atual temporada, Alaba tem 10 jogos com a camisa do Bayern, um gol marcado e uma assistência distribuída.

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