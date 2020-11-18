Alaba é considerado plano B do Real Madrid em caso de saída de Ramos

O Real Madrid enxerga o nome de David Alaba como plano B caso Sergio Ramos não renove seu contrato, segundo o “As”. A prioridade da equipe merengue é manter o capitão espanhol no vestiário, mas o clube do Bernabéu já flertou diversas vezes com a chegada do austríaco, que termina seu contrato ao fim da temporada e pode ser adquirido sem custos.A negociação de contrato segue estagnada, uma vez que Ramos quer dois anos de contrato e tem uma oferta do Paris Saint-Germain para analisar. Embora não consiga recuperar a influência e liderança que o defensor tem no elenco, Alaba é visto como um bom reforço técnico e agrada por sua polivalência, uma vez que atua tanto na zaga quanto na lateral.