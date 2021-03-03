Alaba, do Bayern de Munique, é alvo de clubes ingleses, diz jornal

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O periódico alemão Bild noticiou que equipes do futebol inglês tem interesse em David Alaba, defensor do Bayern de Munique. O jogador austríaco de 28 anos está em fim de contrato, e pode assinar um pré-contrato com qualquer equipe.

Veja a tabela do AlemãoO defensor David Alaba terá o seu contrato com o Bayern de Munique expirado no final do mês de junho de 2021, e já pode assinar um pré-contrato com qualquer equipe, transferindo-se gratuitamente no final da atual temporada do futebol europeu.

Segundo o Bild, da Alemanha, equipes do Campeonato Inglês demonstraram interesse por David Alaba. O jornal ainda diz que o jogador austríaco está considerando mudar-se para a Inglaterra, não para Espanha, como os rumores da janela de inverno (na Europa) indicavam.

Durante o mês de janeiro, a transferência de Alaba para o Real Madrid estava sendo considerada como algo certo no mercado, mas declarações de seu pai mostravam que o futuro ainda era nebuloso. Rumores de uma possível negociação com o Barcelona começaram a aparecer, e o jogador não se acertou com a equipe dos Galáticos.