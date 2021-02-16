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Alaba confirma que deixará o Bayern de Munique ao final da temporada: 'Não foi uma decisão fácil'

Austríaco tem contrato apenas até julho e chegará a custo zero em qualquer clube. Real Madrid é o favorito para assinar com o jogador...
LanceNet

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Publicado em 

16 fev 2021 às 11:58

Publicado em 16 de Fevereiro de 2021 às 11:58

Crédito: ALEXANDER HASSENSTEIN / POOL / AFP
David Alaba confirmou que não renovará com o Bayern de Munique. Na manhã desta terça-feira, o austríaco revelou que tomou a decisão de deixar o clube bávaro em busca de novos desafios.
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- Tomei uma decisão pessoal de deixar o Bayern para tentar algo novo depois desta temporada. Não foi uma decisão fácil, estou aqui há 13 anos e o clube significa muito para mim. Ainda não tomei a decisão sobre o meu próximo destino. Não é segredo que meus agentes estão em contato com os clubes. Existem muitos rumores, mas prefiro focar no Bayern. Quero enfrentar um novo desafio, sair da minha zona de conforto e evoluir como jogador e como pessoa. São os fatores-chave na hora de decidir - disse o jogador.De acordo com o jornalista Fabrizio Romano, Alaba já tem um acordo verbal com o Real Madrid até junho de 2025. O pré-contrato ainda não foi assinado, mas os merengues esperam completar a negociação nas próximas semanas.
Desde 2008 nas categorias de base do Bayern de Munique, Alaba subiu aos profissionais em 2010. Desde então, são 415 partidas, 33 gols e 50 assistências pela equipe bávara.

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