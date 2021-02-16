Alaba confirma que deixará o Bayern de Munique ao final da temporada: 'Não foi uma decisão fácil'

- Tomei uma decisão pessoal de deixar o Bayern para tentar algo novo depois desta temporada. Não foi uma decisão fácil, estou aqui há 13 anos e o clube significa muito para mim. Ainda não tomei a decisão sobre o meu próximo destino. Não é segredo que meus agentes estão em contato com os clubes. Existem muitos rumores, mas prefiro focar no Bayern. Quero enfrentar um novo desafio, sair da minha zona de conforto e evoluir como jogador e como pessoa. São os fatores-chave na hora de decidir - disse o jogador.De acordo com o jornalista Fabrizio Romano, Alaba já tem um acordo verbal com o Real Madrid até junho de 2025. O pré-contrato ainda não foi assinado, mas os merengues esperam completar a negociação nas próximas semanas.