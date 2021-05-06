Alaba afirma sair do Bayern para crescer profissionalmente

Após 13 anos vinculado ao Bayern de Munique, Alaba está próximo do adeus da Alemanha após o fim do Campeonato Alemão. Em entrevista à revista "Kicker", o austríaco, que tem um acordo com o Real Madrid, explicou o motivo de sua saída.- Eu deixo o Bayern com lágrimas nos olhos, mas ao mesmo tempo me animo com o meu futuro. Não foi uma decisão contra o clube. Decidi por mim. Queria algo novo e dar um passo à frente. Para crescer, você deve sair da sua "zona de conforto".