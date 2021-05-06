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futebol

Alaba afirma sair do Bayern para crescer profissionalmente

Austríaco, que pode jogar tanto na lateral esquerda, na zaga ou no meio de campo, tem acordo com o Real Madrid, mas não foi anunciado oficialmente...

Publicado em 06 de Maio de 2021 às 09:25

LanceNet

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Publicado em 

06 mai 2021 às 09:25
Crédito: ALEXANDER HASSENSTEIN / POOL / AFP
Após 13 anos vinculado ao Bayern de Munique, Alaba está próximo do adeus da Alemanha após o fim do Campeonato Alemão. Em entrevista à revista "Kicker", o austríaco, que tem um acordo com o Real Madrid, explicou o motivo de sua saída.- Eu deixo o Bayern com lágrimas nos olhos, mas ao mesmo tempo me animo com o meu futuro. Não foi uma decisão contra o clube. Decidi por mim. Queria algo novo e dar um passo à frente. Para crescer, você deve sair da sua "zona de conforto".
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O zagueiro, lateral esquerdo e até meio-campista disse que as expectativas com os bávaros são altas, mas que quer entrar em um mundo desconhecido para amadurecer novamente. Alaba ainda não foi anunciado oficialmente pelo Real Madrid, o que deve ocorrer ao final da temporada.

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