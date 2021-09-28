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Ala esquerda do São Paulo volta a ter disputa pela titularidade; veja números de Reinaldo e Welington

Com o retorno do jovem após lesão, Crespo ganha 'dor de cabeça' para escalar o time na posição. Contra o Atlético-MG, cria da base foi escolhido como titular...

Publicado em 28 de Setembro de 2021 às 07:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 set 2021 às 07:00
Crédito: Rubens Chiri / saopaulofc.net
A ala esquerda do São Paulo voltou a ter uma disputa boa pela titularidade. Reinaldo, de 31 anos, ganhou novamente a concorrência de Welington, 20 anos, que voltou de lesão no começo de setembro. Sendo assim, o LANCE! mostra os números da dupla nessa temporada. Começando por Reinaldo. Costumeiramente escalado como titular da equipe, o jogador, que está desde 2018 no elenco do São Paulo após empréstimos para Ponte Preta e Chapecoense, o camisa seis disputou 40 jogos nesta temporada sob o comando de Hernán Crespo.
Nessas 40 partidas, Reinaldo marcou quatro vezes e deu nove assistências, sendo o líder de passes para gol no ano. Com tantas partidas, o lateral soma 3196 minutos com Crespo, tendo 19 vitórias, 13 empates e oito derrotas. Além do mais, Reinaldo disputou 90 minutos em cinco dos últimos sete jogos. Ele jogou mais 82 minutos contra o América-MG e mais 11 minutos diante do Galo.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!Já Welington subiu aos profissionais no final da última temporada e já conseguiu um bom espaço no elenco. Nesta temporada, ele disputou 24 jogos sob o comando de Hernán Crespo. Nessas partidas, ele marcou um gol, diante do Guarani e deu mais duas assistências.
O lateral soma 1611 minutos com Crespo, tendo nove vitórias, dez empates e cinco derrotas. Welington disputou doze jogos completos nesta temporada, ou seja metade da sua participação no ano foram com 90 minutos em campo. Vale ressaltar que o jovem sofreu uma lesão contra o Palmeiras, em agosto e voltou somente um mês depois.
VEJA OS NÚMEROS DE REINALDO E WELINGTON NESSA TEMPORADA
Reinaldo40 jogos19 vitórias 13 empates8 derrotas4 gols marcados 9 assistências3196 minutos
Welington 24 jogos9 vitórias10 empates 5 derrotas​1 gol marcado2 assistências 1611 minutos

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