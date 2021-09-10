Ala direita é dúvida no São Paulo contra o Fluminense; veja números

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O São Paulo pode ter dúvidas na ala direita contra o Fluminense, neste domingo (12), às 20h30, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. Isso porque Daniel Alves estará voltando das Eliminatórias, enquanto Igor Vinicius está suspenso. Orejuela briga pela vaga com o camisa dez são-paulino. Por ter sido convocado para a Seleção Brasileira nos jogos contra Chile, Argentina e Peru, Dani ficou fora das duas semanas de treinamento do São Paulo, uma espécie de intertemporada. No entanto, o jogador ficou no banco de reservas contra os chilenos, e a partida diante dos argentinos foi suspensa.

O camisa dez do São Paulo entrou no segundo tempo contra o Peru, atuando por 28 minutos sem contar os acréscimos. Nessa temporada, Dani disputou 22 jogos pelo Tricolor, com dez vitórias, oito empates e quatro derrotas. Foram quatro assistências e um gol marcado nesse ano.

CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!Já Orejuela não vem recebendo muitas oportunidades na equipe de Hernán Crespo. O colombiano não entra em campo pelo São Paulo desde o dia sete de agosto, na vitória diante do Athletico-PR, pelo Campeonato Brasileiro. Desde então, foram três jogos sem atuar.

Se contarmos toda a temporada, Orejuela jogou oito jogos pelo São Paulo, com quatro vitórias, dois empates e duas derrotas. O lateral ainda marcou um gol e deu uma assistência no período.

NÚMEROS DE DANIEL ALVES E OREJUELA NO SÃO PAULO EM 2021

Daniel Alves 22 jogos10 vitórias8 empates 4 derrotas1768 minutos1 gol marcado4 assistências