Ala da Seleção Brasileira de Futsal, Bateria promove palestra para levar conhecimento aos jovens

Crédito: Reprodução V2MM

Em meio à pandemia do Covid-19, o ala Bateria, da Seleção Brasileira de Futsal e do Kingersheim, da França, teve a ideia de criar um evento online para levar aos jovens e pais, o conhecimento e estratégias que o levaram a se tornar um dos principais nomes da modalidade no país. Bateria Day, como será chamada a primeira edição, acontecerá nesta terça-feira (29), a partir das 19h de Brasília.Além do jogador de Futsal, o evento contará com palestras sobre as áreas que moldaram os bastidores dos mais de 10 anos de carreira do jogador. Temas como comunicação, nutrição e investimentos serão abordados com a presença de especialistas em cada uma das áreas. Entre os convidados do ex-ala do Barcelona, da Espanha, estão: Gabriel Pirani, revelação do Santos, Fabiano Assad, ex-Seleção Italiana de Futsal, que falará sobre finanças, além de Thiago Monteiro, nutricionista campeão com o Flamengo da Libertadores 2019, Vinicius Vieira, treinador de comunicação e ex-assessor de imprensa do Santos, e Betão, especialista em treinamento da mente para atletas.

- O Bateria Day é uma ideia minha, juntamente do Vinicius Vieira. O que nós queremos é compartilhar um pouco de minha trajetória e princípios. Entendo que muitos pais e jovens têm essa dúvida de como funciona a construção de uma carreira de um atleta de alto nível. Então, a gente decidiu chamar grandes nomes que trabalham com o esporte, mostrando a performance fora das quatro linhas para se manter em alto nível, tanto na parte de comunicação, quanto na financeira e nutritiva - disse Bateria sobre a missão do evento.A situação pandêmica em que o Brasil se encontra fez Bateria inovar. Em tempos normais, o jogador realizava encontros presenciais, iniciados em 2012.Apesar de não poder executar os encontros presencialmente, o atleta de 30 anos revela estar motivado para lançar seus conhecimentos nas redes sociais.

- É meu primeiro evento online. Já realizei bastante palestras presenciais com escolas de futebol e empresas. São quase 10 anos palestrando e agora é algo novo, diferente. Estamos ‘entrando de cabeça’ nesse mundo digital. Estou muito feliz e motivado para este novo percurso em minha carreira fora das quadras.

As inscrições para o Bateria Day estão disponíveis no endereço: www.even3.com.br/bateriaday. O evento tem o preço de R$ 14,90 por acesso e terá duração de duas horas com as falas de todos os palestrantes.