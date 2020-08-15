Al Sadd quer garantir a contratação de David Silva

De saída do Manchester City, David Silva ainda não definiu seu futuro. Apesar do interesse da Lazio, o "Corrierre dello Sport" informa que o Al Sadd ofereceu uma quantia financeiramente superior à oferta do clube italiano O treinador do Al Sadd, Xavi Hernández, tenta convencer o compatriota a se juntar ao clube. O ex-jogador do Barcelona atuou com David Silva na seleção espanhola.