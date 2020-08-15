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futebol

Al Sadd quer garantir a contratação de David Silva

Xavi Hernández tenta convencer o jogador, que está negociando com a Lazio...
LanceNet

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Publicado em 

15 ago 2020 às 14:47

Publicado em 15 de Agosto de 2020 às 14:47

Crédito: AFP
De saída do Manchester City, David Silva ainda não definiu seu futuro. Apesar do interesse da Lazio, o "Corrierre dello Sport" informa que o Al Sadd ofereceu uma quantia financeiramente superior à oferta do clube italiano O treinador do Al Sadd, Xavi Hernández, tenta convencer o compatriota a se juntar ao clube. O ex-jogador do Barcelona atuou com David Silva na seleção espanhola.
Desde 2010 no Manchester City, David Silva participou de 435 jogos até o momento, marcou 77 gols e deu 140 assistências.

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