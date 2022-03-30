Al Rihla: conheça a bola da Copa do Mundo do Qatar

A Al Rihla, ou "A Jornada, em tradução livre do árabe para o português, será a bola da Copa do Mundo do Qatar, em 2022. De acordo com os desenvolvedores, o objeto é o mais veloz já criado para o esporte, mas também possui precisão e estabilidade.- O jogo está ficando mais rápido e, à medida que acelera, a precisão e a estabilidade do voo se tornam criticamente importantes. O novo design permite que a bola mantenha uma velocidade significativamente maior à medida que viaja pelo ar - disse Franziska Löffelmann, diretora de design.
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A bola foi pensada tendo como uma de suas prioridades a sustentabilidade. A Al Rihla é a primeira pelota de Copa do Mundo desenvolvida exclusivamente com tintas e colas à base de água. O desenho é inspirado na cultura, arquitetura, barcos icônicos e na bandeira do Qatar.
A primeira aparição pública da Al Rihla será com lendas do futebol, como Kaká, que já foi eleito melhor jogador do mundo, mas também Iker Casillas, histórico goleiro do Real Madrid, e nomes conhecidos do mundo árabe.