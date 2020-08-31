Al Nassr apresenta proposta para Mesut Özil, do Arsenal

Crédito: Ian KINGTON / AFP

Mesut Özil pode estar de saída do Arsenal. De acordo com o jornal turco "Fanatik", o Al Nassr apresentou uma proposta ao meio-campista alemão de 16 milhões de euros por temporada (cerca de R$ 104 milhões).

O meio-campista alemão tem contrato com o Arsenal por mais uma temporada, mas não vem sendo utilizado por Mikel Arteta. Özil deixou de ser relacionado em diversas oportunidades.