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futebol

Al Nassr apresenta proposta para Mesut Özil, do Arsenal

Meio-campista alemão tem contrato com os Gunners por mais
uma temporada, mas não vem sendo utilizado por Mikel Arteta...

Publicado em 31 de Agosto de 2020 às 13:22

LanceNet

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Publicado em 

31 ago 2020 às 13:22
Crédito: Ian KINGTON / AFP
Mesut Özil pode estar de saída do Arsenal. De acordo com o jornal turco "Fanatik", o Al Nassr apresentou uma proposta ao meio-campista alemão de 16 milhões de euros por temporada (cerca de R$ 104 milhões).
O meio-campista alemão tem contrato com o Arsenal por mais uma temporada, mas não vem sendo utilizado por Mikel Arteta. Özil deixou de ser relacionado em diversas oportunidades.
Os dirigentes do clube da Arábia Saudita desejam a contratação de Özil e farão de tudo para convencer o alemão a assinar pelo clube. As altas demandas salariais não serão um problema.

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