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Al Jazira goleia AS Pirae na abertura do Mundial; tecnologia automática de impedimento foi usada no jogo

Clube anfitrião bateu equipe do Taiti por 4 a 1 e agora encara o Al Hilal na segunda fase...

Publicado em 03 de Fevereiro de 2022 às 16:24

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 fev 2022 às 16:24
A primeira partida do Mundial de Clubes já foi marcada por uma goleada. Nesta quinta-feira, o Al Jazira, dos Emirados Árabes venceu o AS Pirae, do Taiti, por 4 a 1. Em Abu Dhabi, o time da casa não teve dificuldades para bater os adversários e agora enfrenta o Al Hilal, do atacante Michael, ex-Flamengo, na segunda fase.+ Barcelona deixa Daniel Alves de fora da lista de inscritos da Europa League; veja a lista
Os anfitriões abriram placar aos cinco minutos, com Al Ameri. Aos 25', Al Hasmi marcou o segundo, e Kosanovic, em cobrança de falta, fez o terceiro. O jogo também foi marcado pela primeira vez do uso da tecnologia automática de impedimento, que anulou um dos gols do Al Jazira ainda no primeiro tempo.
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Na etapa final, Rabii marcou um gol contra, aos três minutos, e descontou para o AS Pirae. Aos 22', Diaby marcou o quarto gol do Al Jazira e fechou o placar. O confronto contra o Al Hilal está marcado para domingo, às 13h30 (horário de Brasília). No outro jogo da segunda rodada, se enfrentam Al Ahly, do Egito, e Monterrey, do México.
Crédito: AlJaziravenceuoASPiraenaestreiapeloMundialdeClubes(Foto:KARIMSAHIB/AFP

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