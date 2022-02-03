Al Jazira goleia AS Pirae na abertura do Mundial; tecnologia automática de impedimento foi usada no jogo

A primeira partida do Mundial de Clubes já foi marcada por uma goleada. Nesta quinta-feira, o Al Jazira, dos Emirados Árabes venceu o AS Pirae, do Taiti, por 4 a 1. Em Abu Dhabi, o time da casa não teve dificuldades para bater os adversários e agora enfrenta o Al Hilal, do atacante Michael, ex-Flamengo, na segunda fase.+ Barcelona deixa Daniel Alves de fora da lista de inscritos da Europa League; veja a lista

Os anfitriões abriram placar aos cinco minutos, com Al Ameri. Aos 25', Al Hasmi marcou o segundo, e Kosanovic, em cobrança de falta, fez o terceiro. O jogo também foi marcado pela primeira vez do uso da tecnologia automática de impedimento, que anulou um dos gols do Al Jazira ainda no primeiro tempo.

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Na etapa final, Rabii marcou um gol contra, aos três minutos, e descontou para o AS Pirae. Aos 22', Diaby marcou o quarto gol do Al Jazira e fechou o placar. O confronto contra o Al Hilal está marcado para domingo, às 13h30 (horário de Brasília). No outro jogo da segunda rodada, se enfrentam Al Ahly, do Egito, e Monterrey, do México.