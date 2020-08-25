Al-Ittihad de Carille goleia, embala sequência e se aproxima de meta

Crédito: Divulgação/Al-Ittihad

O técnico Fabio Carille vive seu melhor momento à frente do Al-Ittihad, da Arábia Saudita. Comandando a equipe de Jidá, o ex-técnico corintiano alcançou uma sequência de três jogos invictos, conquistando sete pontos em nove possíveis. Dessa forma, chegou aos 30 pontos na competição e começa a se aproximar da meta de permanecer na elite do país.

Na última terça-feira, a equipe de Fabio Carille goleou o Al-Feiha por 4 a 1 com dois gols do também ex-corintiano Romarinho. Com o resultado, o Ittihad passou o adversário na tabela e alcançou a 11ª posição.

- Creio que vivemos um momento muito bom, a equipe recuperou a confiança que estava faltando nos primeiros jogos do retorno da competição aqui. Os retornos que tivemos também nos ajudaram muito para termos opções e variações na equipe.

Nos dois primeiros jogos do retorno, Carille teve sete desfalques. Seis jogadores testaram positivo para Covid-19 e ficaram afastados das atividades. Além deles, o técnico ainda não conta também com a principal estrela de seu elenco: Bony, ex-Manchester City, que está lesionado.