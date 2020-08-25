Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Al-Ittihad de Carille goleia, embala sequência e se aproxima de meta

Equipe do treinador brasileiro venceu por 4 a 1 e chegou aos 30 pontos na competição nacional. Assim, ficou mais perto de garantir a permanência na elite do país...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 ago 2020 às 12:41

Publicado em 25 de Agosto de 2020 às 12:41

Crédito: Divulgação/Al-Ittihad
O técnico Fabio Carille vive seu melhor momento à frente do Al-Ittihad, da Arábia Saudita. Comandando a equipe de Jidá, o ex-técnico corintiano alcançou uma sequência de três jogos invictos, conquistando sete pontos em nove possíveis. Dessa forma, chegou aos 30 pontos na competição e começa a se aproximar da meta de permanecer na elite do país.
Na última terça-feira, a equipe de Fabio Carille goleou o Al-Feiha por 4 a 1 com dois gols do também ex-corintiano Romarinho. Com o resultado, o Ittihad passou o adversário na tabela e alcançou a 11ª posição.
- Creio que vivemos um momento muito bom, a equipe recuperou a confiança que estava faltando nos primeiros jogos do retorno da competição aqui. Os retornos que tivemos também nos ajudaram muito para termos opções e variações na equipe.
Nos dois primeiros jogos do retorno, Carille teve sete desfalques. Seis jogadores testaram positivo para Covid-19 e ficaram afastados das atividades. Além deles, o técnico ainda não conta também com a principal estrela de seu elenco: Bony, ex-Manchester City, que está lesionado.
- Como eu disse, retomamos a confiança e começamos a jogar bem. Essa vitória foi importante, mas temos três jogos ainda para consolidarmos essa meta inicial que temos desde a nossa chegada, que é a permanência. E aí sentar e planejar para a próxima temporada.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A desordem legislativa em Brasília e a rejeição popular
Os estilos arquitetônicos revelam a desigualdade social em Vitória
O Brasil quer apenas crescer ou quer crescer junto?
Imagem de destaque
O surpreendente município líder de mortes de trânsito no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados