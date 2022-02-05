Al-Hilal x Al-Jazira: onde assistir, horário e escalações do jogo do Mundial de Clubes

Chegou a hora de conhecermos o adversário do Chelsea na semifinal do Mundial de Clubes. Neste domingo, em um confronto de equipes do Oriente Médio, o Al-Hilal, da Arábia Saudita, encara o Al-Jazira, dos Emirados Árabes. O jogo acontece no Estádio Mohammed Bin Zayed, às 13h30 (de Brasília).AL-HILALCampeão asiático, o Al-Hilal volta ao Mundial de Clubes depois de disputar o torneio em 2019, quando foi eliminado para o Flamengo na semifinal. Com um elenco com nomes conhecidos, como Cuéllar, Carillo, Matheus Pereira e Marega, o técnico Leonardo Jardim pode promover a estreia de Michael.
AL-JAZIRARepresentante do país-sede, o Al-Jazira quer avançar mais uma fase no torneio e chegar à semifinal da competição. No meio de semana, a equipe dos Emirados Árabes eliminou o AS Pirae, do Taiti, com goleada por 4 a 1. A equipe conta com o brasileiro João Victor Sá, ex-Wolfsburg.
FICHA TÉCNICA
Al-Hilal (SAU) x Al-Jazira (EAU)Mundial de Clubes 2021Quartas de finalData e horário: 06/02/2022, às 13h30 (de Brasília)Local: Estádio Mohammed Bin Zayed, em Abu Dhabi (EAU)Árbitro: César Ramos (MEX)Assistentes: Alberto Morín (MEX) e Miguel Hernández (MEX)Transmissão: Band e BandSports
PROVÁVEIS TIMES
AL-HILAL (Técnico: Leonardo Jardim)Al Maiouf; Al Yami, Jahfali, Al Bulaihi e Al Shahrani; Kanno, Cuéllar, Carillo, Matheus Pereira e Al Dawsari; Marega.
AL-JAZIRA (Técnico: Marcel Keizer)Khaseif; Rabii, Kosanovic, Alhammadi e Idrees; Jamal, Serero, Diaby, João Victor Sá e Al Ameri; Al Attas.