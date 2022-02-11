Al-Hilal x Al-Ahly: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Mundial de Clubes

Após travar um jogo duro contra o Chelsea, o Al-Hilal encara o Al-Ahly pela disputa do 3º lugar do Mundial de Clubes, neste sábado, às 10h (horário de Brasília). A equipe de Leonardo Jardim entra na partida com um leve favoritismo, mas enfrenta uma equipe egípcia melhor do que a que encarou o Palmeiras.QUER GANHAR- Vamos jogar uma partida importante e que é nosso objetivo, uma vez que não chegamos na final. Nós sabemos da dificuldade que iremos encarar, será competitivo e vamos tentar vencer o duelo. Nossa estratégia é controlar o jogo todo - disse Leonardo Jardim, técnico do Al-Hilal.