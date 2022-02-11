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Al-Hilal x Al-Ahly: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Mundial de Clubes

Após golear o Al-Jazira na estreia, Al-Hilal fez jogo duro contra o Chelsea, mas enfrenta um Al-Ahly com reforços vindos da seleção do Egito, finalista da Copa Africana de Nações...

Publicado em 11 de Fevereiro de 2022 às 14:52

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 fev 2022 às 14:52
Após travar um jogo duro contra o Chelsea, o Al-Hilal encara o Al-Ahly pela disputa do 3º lugar do Mundial de Clubes, neste sábado, às 10h (horário de Brasília). A equipe de Leonardo Jardim entra na partida com um leve favoritismo, mas enfrenta uma equipe egípcia melhor do que a que encarou o Palmeiras.QUER GANHAR- Vamos jogar uma partida importante e que é nosso objetivo, uma vez que não chegamos na final. Nós sabemos da dificuldade que iremos encarar, será competitivo e vamos tentar vencer o duelo. Nossa estratégia é controlar o jogo todo - disse Leonardo Jardim, técnico do Al-Hilal.
> Veja a tabela do Mundial de Clubes
TIME REFORÇADO​O Al-Ahly estrou no Mundial de Clubes sem diversos atletas que estavam integrados na seleção do Egito por conta da Copa Africana de Nações. No duelo contra o Palmeiras, três titulares iniciaram no banco de reservas por cansaço, mas devem iniciar o confronto diante do Al-Hilal.
FICHA TÉCNICA:Al-Hilal x Al-Ahly
Data e horário: 12/2/2022, às 10h (de Brasília)Local: Estádio Al Nahyan, em Abu Dhabi (EAU)Onde assistir: Band e Bandsports
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:AL-HILAL (Técnico: Leonardo Jardim)Al-Maiouf; Al-Berik, Jang, Al-Bulaihi e Al-Shahrani; Cuellar e Kanno; Pereira e Al-Dawsari; Ighalo e Marega
Desfalques: Nenhum
AL-AHLY (Técnico: Pitso Mosimane)Lofti; El Hanafi, Rabia e Abdelmonem; Hany, Fathi, Al-Sulaya e Maaloul; Soliman, Sherif e Magdy
Desfalques: Ayman Ashraf, (suspenso)
Crédito: Al-Hilalchegacomofavoritoparaconquistao3ªlugarnoMundialdeClubes(Foto:Divulgação/AlHilal

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