Al-Duhail deve fazer proposta astronômica por David Silva

Crédito: Lindsey Parnaby / AFP

David Silva, ídolo do Manchester City, receberá uma proposta muito alta economicamente do Al-Duhail, do Qatar, na próxima janela de transferências. O "The Mirror" informa que o clube enviará uma oferta que não pode ser batida por nenhum outro clube.

David Silva encerra seu contrato com o Manchester City no final desta temporada e não continuará na Inglaterra. Com objetivo de melhorar seu futebol, a Liga do Qatar quer jogadores renomados visando visibilidade na Copa do Mundo de 2022.