Al-Duhail deve fazer proposta astronômica por David Silva

David Silva, ídolo do Manchester City, receberá uma proposta muito alta economicamente do Al-Duhail, do Qatar, na próxima janela de transferências. O "The Mirror" informa que o clube enviará uma oferta que não pode ser batida por nenhum outro clube.
David Silva encerra seu contrato com o Manchester City no final desta temporada e não continuará na Inglaterra. Com objetivo de melhorar seu futebol, a Liga do Qatar quer jogadores renomados visando visibilidade na Copa do Mundo de 2022.
No Al-Duhail, o espanhol encontraria três ex-jogadores da Juventus: Mario Mandzukic, Mehdi Benatia e Han Kwang-song. E MAIS:West Ham busca a contratação de Batshuayi, do ChelseaGoleiro brasileiro alcança marca de 15 jogos sem sofrer gols na BulgáriaLuka Jovic faz churrasco com amigos e causa polêmica na EspanhaNas redes sociais, Bill Russell critica Donald Trump: 'Você é uma pessoa que divide e um covarde'Inter de Milão descarta Arturo Vidal por conta de sua idadeCafu afirma: 'Alexander-Arnold, do Liverpool, pode se tornar um dos melhores jogadores do mundo' E MAIS: