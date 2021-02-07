Al Ahly x Bayern de Munique: onde assistir e prováveis escalações

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Vai começar o Mundial de Clubes para o Bayern de Munique. Nesta segunda-feira, o campeão europeu entra em campo contra o Al Ahly, do Egito, em busca de uma vaga na final. O jogo acontece às 15h (de Brasília), no Estádio Ahmed bin Ali, em Al Rayyan.

+ Veja a tabela do Mundial de Clubes 2020Favorito ao título mundial, o Bayern não quer dar espaço para o azar no Qatar. Em entrevista coletiva, o técnico Hansi Flick reforçou o desejo de vencer a competição, afirmou que os europeus têm a pressão pelo título, mas demonstrou confiança em conquistar o sexto troféu em menos de um ano.

- Nossa meta é ganhar esse torneio. Sabemos que é considerado como um fardo, mas estamos motivados e queremos fechar um ano excelente com o sexto título - disse o técnico do Bayern de Munique.

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Após eliminar o Al Duhail, o Al Ahly quer mais. Antes do duelo, Pitso Mosimane, técnico do time egípcio, comentou sobre a partida e disse que sua equipe merece estar na semifinal. Para o sul-africano, o jogo vai ser duro e os detalhes podem definir a vaga para a decisão.

- Merecemos chegar às semifinais do torneio, depois de vencer o Al Duhail nas quartas de final. Além disso, somos os campeões africanos e merecemos estar aqui neste lugar. Acredito na minha equipa e tenho fé nela. No entanto, sei que meus jogadores cometem erros, assim como os jogadores do Bayern de Munique. Isso é futebol no mundo todo - disse

+ Pelé prefere CR7! Veja a escolha de 50 personalidades do esporte entre Cristiano Ronaldo e MessiFICHA TÉCNICA

Al Ahly (EGI) x Bayern de Munique (ALE)Mundial de Clubes - Semifinal​Data e horário: 08/02/2021, às 15h (de Brasília)​Local: Estádio Ahmed bin Ali, em Al Rayyan (QAT)Árbitro: Mohammed Abdulla (EAU)Assistentes: Mohamed Al Hammadi (EAU) e Hasan Almahri (EAU)Onde assistir: SporTV

PROVÁVEIS TIMES

AL AHLY (Técnico: Pitso Mosimane)El Shenawy; Hany, Banoun, Ashraf e Maaloul; Fathi, Al Sulaya, El Shahat, Magdi Katsha e Mohamed; Bwalya.

Desfalques: Ninguém.

BAYERN DE MUNIQUE (Técnico: Hansi Flick)Neuer; Pavard, Boateng, Alaba e Davies; Kimmich, Tolisso, Douglas Costa, Müller e Coman; Lewandowski.