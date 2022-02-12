  • Al-Ahly aproveita superioridade, goleia Al-Hilal e conquista o 3º lugar no Mundial de Clubes
Al-Hilal sofreu com duas expulsões ainda na primeira etapa e Al-Ahly aproveitou superioridade técnica e numérica para vencer a partida com tranquilidade...

Publicado em 12 de Fevereiro de 2022 às 11:55

O Al-Ahly goleou o Al-Hilal por 4 a 0 na disputa do 3º lugar do Mundial de Clubes neste sábado. A equipe de Leonardo Jardim sofreu após duas expulsões ainda na primeira etapa e os egípcios se aproveitaram da superioridade numérica e técnica e contaram com gols de Yasser, Abdelkader e Elsolia para vencer o duelo.INÍCIO QUENTEO Al-Ahly tomou conta da primeira etapa e abriu o placar aos sete minutos com Yasser aproveitando cobrança de falta e cabeceando para o fundo das redes. Aos 13, Matheus Pereira, do Al-Hilal, foi expulso após entrada violenta no adversário. No ataque seguinte dos egípcios, Sherif foi encontrado na área e finalizou para grande defesa de Al Owais.
DESLANCHOUNa cobrança de escanteio, Hany recebeu passe de fora da área e soltou uma bomba para outra excelente intervenção de Al Owais, mas Yasser aproveitou o rebote e anotou mais um gol de cabeça. Aos 27, o Al-Hilal perdeu Kanno por cartão vermelho após revisão de uma agressão no VAR. No fim do primeiro tempo, Abdelkader fez jogada individual pelo lado esquerdo, tabelou com o defensor e finalizou para anotar o 3º gol do Al-Ahly.
CONTROLOU O RESULTADONa segunda etapa, o Al-Ahly construiu grande oportunidade aos oito minutos com SHerif sendo lançado na área e batendo rasteiro para defesa de Al Owais. Aos 18 minutos, Elsolia recebeu passe na entrada da área e bateu com força, no cantinho, para dar números finais à goleada para ficar, novamente, com o 3º lugar da competição.
Crédito: Al-Ahly conquistou o 3º lugar do Mundial de Clubes após golear o Al-Hilal (GIUSEPPECACACE/AFP

