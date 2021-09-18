Al-Ahli rescinde contrato do volante Paulinho após quatro jogos

O Al-Ahli, da Arábia Saudita, anunciou neste sábado a rescisão do contrato do volante brasileiro Paulinho. O ex-jogador de Corinthians e Barcelona fez apenas quatro jogos pela equipe e marcou dois gols. A decisão teria sido tomada em comum acordo entre o clube e o titular do Brasil na Copa do Mundo de 2014, que alegou motivos particulares, de acordo com um comunicado emitido pelo clube árabe. Em junho, o volante já havia rescindido com o Guangzhou Evergrande, da China.