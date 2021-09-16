Aké revela morte do pai logo após seu primeiro gol pelo Manchester City na Champions League

Crédito: OLI SCARFF / AFP

Autor do gol que abriu a vitória do Manchester City por 6 a 3 sobre o RB Leipzig, na última quarta-feira, pela Champions League, o zagueiro Nathan Aké não tem motivos só para comemorar. Após o triunfo, o defensor holandês revelou que seu pai, Moise Aké, morreu poucos minutos após o seu tento.- As últimas semanas foram as mais difíceis da minha vida, meu pai estava muito doente e não havia mais tratamento possível. Tive a sorte de ter muito apoio da minha noiva, família e amigos - disse Aké no Instagram.

- Ontem, depois de um momento difícil, marquei meu primeiro gol na Liga dos Campeões, e poucos minutos depois ele faleceu pacificamente com minha mãe e meu irmão ao seu lado. Talvez fosse para ser, me ver jogar sempre o deixava orgulhoso e feliz. Eu sei que você está sempre comigo, você sempre estará no meu coração e este foi para você pai - completou.

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