  • Ajax x Borussia Dortmund: onde assistir, horário e escalações do confronto da Champions League
Ajax x Borussia Dortmund: onde assistir, horário e escalações do confronto da Champions League

Equipes somam 6 pontos e estão empatadas na liderança do grupo C. A bola vai rolar às 16h, na Holanda...
LanceNet

18 out 2021 às 18:45

Publicado em 18 de Outubro de 2021 às 18:45

Crédito: INA FASSBENDER / AFP
Ajax e Borussia Dortmund medem forças, nesta terça-feira (19), em partida válida pela terceira rodada do grupo C da Champions League. Os dois times têm 100% de aproveitamento, com seis pontos cada, mas os holandeses têm duas vantagens: o fator casa e o saldo (6 a 2).
A bola vai rolar às 16h, na Cruyff Arena, com transmissão da HBO Max. O grupo tem ainda Besiktas e Sporting Lisboa, que ainda não pontuaram e vão medir forças mais cedo, às 13h45, na Turquia. CONFIRA AQUI A TABELA DA CHAMPIONS​FICHA TÉCNICAAJAX x BORUSSIA DORTMUND - Liga dos Campeões/Champions League
Data e horário: 19/10/2021, às 16h (de Brasília)Local: Cruyff Arena, em Amsterdã (HOL)Árbitro: Jesús Gil Manzano (ESP)Assistentes: Iñigo Prieto (ESP) e Ángel Nevado (ESP)Onde assistir: HBO Max
AJAX (Treinador: Erik ten Hag)Pasveer; Mazraoui, Timber, Schuurs e Blind; Gravenbearch, Kudus, Antony David Neres e Tadic; Haller.
Desfalques: Stekelenburg (machucado) e Onana (suspenso)
BORUSSIA DORTMUND (Treinador: Marco Rose)Kobel; Meunier, Akanji, Hummels, Schulz; Brandt, Can e Bellingham; Reus, Malen e Erling Haaland.
Desfalques: Coulibaly; Dahoud, Raphael Guerreiro, Bauza, Moukoko e Schmelzer (lesionados)

Tópicos Relacionados

Recomendado para você

Imagem de destaque
Cais das Artes fecha sem aviso prévio para manutenção neste sábado (11)
Imagem de destaque
Quiche: 3 receitas práticas e deliciosas para o fim de semana
Imagem BBC Brasil
Como inesperado discurso de Melania Trump trouxe caso Epstein de volta ao centro das atenções nos EUA

