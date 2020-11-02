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futebol

Ajax viaja com 17 atletas por conta de 11 contaminados com Covid-19

Tadic, Klaassen e Onana estão entre os ausentes da lista de Ten Hag para o duelo contra o Midtjylland pela Liga dos Campeões nesta terça-feira. Neres e Anthony estão disponíveis...

Publicado em 02 de Novembro de 2020 às 13:11

LanceNet

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Publicado em 

02 nov 2020 às 13:11
Crédito: Ajax está com 11 contaminados com Covid-19 para duelas contra Midtjylland (MIGUEL MEDINA / AFP
O Ajax está com 11 jogadores contaminados com a Covid-19 e só poderá levar 17 atletas para a Dinamarca para o confronto contra o Midtjylland pela Liga dos Campeões nesta terça-feira. Segundo o “De Telegraaf”, peças chaves como Tadic, Klaassen e Onana estão entre os ausentes da lista do técnico Ten Hag. Comandante poderá contar com brasileiros David Neres e Anthony.Após a grande quantidade de casos, o clube fez uma nova bateria de testes, mas os resultados ainda não foram revelados. O time holandês deve ir à campo com o terceiro goleiro do plantel, uma vez que além de Onana, Stekelenburg também não está entre os relacionados para a partida. O clube não divulgou de forma oficial o nome dos contaminados.

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