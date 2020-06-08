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futebol

Ajax pode reduzir pedida por Van de Beek para o Manchester United

Clube holandês esteve próximo de acerto com Real Madrid, mas negociação não avançou. Por conta da crise financeira, ingleses podem contratar atleta por R$ 224 milhões...
LanceNet

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Publicado em 

08 jun 2020 às 13:12

Publicado em 08 de Junho de 2020 às 13:12

Crédito: AFP
Após a crise financeira provocada pelo coronavírus, o meio-campista Donny van de Beek pode ser vendido ao Manchester United por um valor menor do que o clube holandês negociava com o Real Madrid antes da pandemia. Segundo o “The Times”, os merengues estavam próximos de pagar 55 milhões de euros (R$ 309 milhões), mas os Red Devils querem contratar o atleta por 40 milhões de euros (R$ 224 milhões).
O jornal também informa que o jovem quer deixar o Ajax e dar o próximo passo na sua carreira profissional. O camisa seis também não irá ficar esperando uma resposta do Real Madrid e a Inglaterra se torna prioridade. O holandês não foi contratado pelo gigante espanhol, pois Zidane freou a negociação.
O meio-campista foi um dos responsáveis pela história campanha da última temporada em que levou o Ajax a semifinal da Liga dos Campeões, mas foi derrotado pelo Tottenham. Na época atual, em 23 jogos pelo Campeonato Holandês, Van de Beek já marcou oito gols e deu seis assistências.E MAIS:Inter de Milão pensa na contratação de Federico Chiesa, da FiorentinaJornal revela que Barça recebeu proposta por Francisco TrincãoMessi volta a treinar com o grupo e Barcelona se prepara para jogoNeymar diz para colegas: 'Quero ir para o Barcelona sim ou sim' E MAIS:

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