Ajax pode reduzir pedida por Van de Beek para o Manchester United

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Após a crise financeira provocada pelo coronavírus, o meio-campista Donny van de Beek pode ser vendido ao Manchester United por um valor menor do que o clube holandês negociava com o Real Madrid antes da pandemia. Segundo o “The Times”, os merengues estavam próximos de pagar 55 milhões de euros (R$ 309 milhões), mas os Red Devils querem contratar o atleta por 40 milhões de euros (R$ 224 milhões).

O jornal também informa que o jovem quer deixar o Ajax e dar o próximo passo na sua carreira profissional. O camisa seis também não irá ficar esperando uma resposta do Real Madrid e a Inglaterra se torna prioridade. O holandês não foi contratado pelo gigante espanhol, pois Zidane freou a negociação.