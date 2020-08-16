Ajax monitora possível saída de Luis Suárez do Barcelona

Em uma possível lista de dispensas do Barcelona, Luis Suárez já possui interessados. De acordo com a imprensa uruguaia, o Ajax monitora a situação do atacante e deseja repatriá-lo.
Os dirigentes do Ajax preparam uma oferta ao Barcelona pelo jogador. O atacante tem contrato somente até o meio de 2021 e, com 33 anos, os catalães não devem fazer jogo duro para liberá-lo.
O clube holandês não é o único interessado no uruguaio. Andrea Pirlo, treinador da Juventus, também pediu sua contratação. Além deles, clubes do Catar monitoram o jogador.