Ajax monitora possível saída de Luis Suárez do Barcelona

Crédito: Miguel Ruiz/FC Barcelona

Em uma possível lista de dispensas do Barcelona, Luis Suárez já possui interessados. De acordo com a imprensa uruguaia, o Ajax monitora a situação do atacante e deseja repatriá-lo.

Os dirigentes do Ajax preparam uma oferta ao Barcelona pelo jogador. O atacante tem contrato somente até o meio de 2021 e, com 33 anos, os catalães não devem fazer jogo duro para liberá-lo.