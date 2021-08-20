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futebol

Ajax lança uniforme com homenagens a Bob Marley e ao reggae; veja fotos

Clube apresenta camisa preta com detalhes em verde, amarelo e vermelho, cores da bandeira do reggae, e em homenagem à canção 'Three Little Birds'...

Publicado em 20 de Agosto de 2021 às 09:02

LanceNet

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Publicado em 

20 ago 2021 às 09:02
O Ajax, da Holanda, divulgou nesta sexta-feira seu novo terceiro uniforme para a temporada 2021/22. Com uma homenagem ao cantor Bob Marley, grande nome do reggae, que morreu há 40 anos, as peças são predominantemente na cor preta, com detalhes em verde, amarelo e vermelho.
+ Veja a tabela dos playoffs da Champions LeagueA inspiração é baseada na música "Three Little Birds" ("Três Passarinhos", na tradução), um dos hits do cantor jamaicano. A canção, inclusive, é entoada na Johan Cruyff Arena, casa do Ajax, quando o clube atua como mandante. Os detalhes coloridos fazem referência à bandeira do reggae.
- O kit é uma homenagem aos fãs do Ajax e um amor compartilhado pela lenda do reggae Bob Marley e sua música icônica Three Little Birds - disse o clube em um comunicado.
+ Veja quem poderá assinar pré-contrato na Europa na próxima janela
O sucesso foi instantâneo. No site do Ajax, quem quiser comprar a camisa precisa esperar em um fila virtual. Nas lojas físicas, houve também muita procura de torcedores pela chegada da vestimenta.

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