Ajax lança uniforme com homenagens a Bob Marley e ao reggae; veja fotos

O Ajax, da Holanda, divulgou nesta sexta-feira seu novo terceiro uniforme para a temporada 2021/22. Com uma homenagem ao cantor Bob Marley, grande nome do reggae, que morreu há 40 anos, as peças são predominantemente na cor preta, com detalhes em verde, amarelo e vermelho.

+ Veja a tabela dos playoffs da Champions LeagueA inspiração é baseada na música "Three Little Birds" ("Três Passarinhos", na tradução), um dos hits do cantor jamaicano. A canção, inclusive, é entoada na Johan Cruyff Arena, casa do Ajax, quando o clube atua como mandante. Os detalhes coloridos fazem referência à bandeira do reggae.

- O kit é uma homenagem aos fãs do Ajax e um amor compartilhado pela lenda do reggae Bob Marley e sua música icônica Three Little Birds - disse o clube em um comunicado.

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