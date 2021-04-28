AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

futebol

Ajax homenageia Bob Marley em nova terceira camisa

Torcida holandesa tem música 'Three little birds', do cantor jamaicano, como um dos temas entoados nos estádios de futebol...

Publicado em 28 de Abril de 2021 às 10:34

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 abr 2021 às 10:34
Crédito: FOOTY HEADLINES
O Ajax homenageia os 40 anos da morte de Bob Marley em sua nova terceira camisa para a temporada 2021/2022. O uniforme será predominantemente preto, mas com as cores verde, amarelo e vermelho do movimento Rastafari na gola.A torcida do maior clube holandês adotou a música "Three little birds", do cantor jamaicano, como um dos cânticos entoados nos estádios em 2008. A canção foi gravada pelo ícone do reggae na década de 1970, mas é sucesso até os dias atuais.
Por conta da canção, a camisa também terá a presença de três aves na parte interna, além das três letras X, que pertencem à bandeira da cidade de Amsterdam. O anúncio oficial não foi feito pelo clube, mas o fardamento promete fazer tanto sucesso quanto Bob Marley.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
4 rituais com quartzo rosa para atrair amor
Estiagem longa provoca o esvaziamento do rio Paranapanema, na divisa dos estados de São Paulo e Paraná, baixando o nível de água do reservatório da Usina Hidrelétrica de Capivara
Super El Niño no ES: o que você tem a ver com isso?
Quitanda, Jardim Camburi
Grupo Coutinho, dono do Extrabom, compra a rede Quitanda

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados