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Ajax e Wolverhampton entram na disputa por Christian Eriksen

Inter de Milão quer se desfazer do jogador, mas ainda não recebeu nenhuma proposta concreta. Holandeses e ingleses entraram em contato com entorno do atleta...
LanceNet

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Publicado em 

05 jan 2021 às 10:19

Publicado em 05 de Janeiro de 2021 às 10:19

Crédito: Divulgação / Site oficial da Inter de Milão
Ajax e Wolverhampton entraram na disputa pela contratação de Christian Eriksen, segundo o jornalista Gianluca Di Marzio. Ambas as equipes entraram em contato com os representantes do meio-campista, uma vez que o dinamarquês não faz mais parte dos planos do técnico Antonio Conte e a Inter de Milão quer vender o jogador.Os italianos gostariam de vender o camisa 24 ainda nesta janela de transferências de janeiro, mas até o momento não receberam nenhuma oferta concreta. Além destes dois clubes, o Arsenal sempre mostrou interesse na contrataçao do atleta e o Paris Saint-Germain se tornou um candidato por conta da chegada de Mauricio Pochettino.
> Veja a tabela do Campeonato Italiano
Eriksen chegou na Inter em janeiro de 2020 com status de estrela, mas não conseguiu ter sequência e fazer bons jogos com a camisa nerazzurri. Desde que foi contratado, o jogador participou de 38 partidas, sendo a maioria iniciando no banco de reservas, anotou quatro gols e deu apenas três assistências.

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