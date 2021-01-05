Ajax e Wolverhampton entram na disputa por Christian Eriksen

Ajax e Wolverhampton entraram na disputa pela contratação de Christian Eriksen, segundo o jornalista Gianluca Di Marzio. Ambas as equipes entraram em contato com os representantes do meio-campista, uma vez que o dinamarquês não faz mais parte dos planos do técnico Antonio Conte e a Inter de Milão quer vender o jogador.Os italianos gostariam de vender o camisa 24 ainda nesta janela de transferências de janeiro, mas até o momento não receberam nenhuma oferta concreta. Além destes dois clubes, o Arsenal sempre mostrou interesse na contrataçao do atleta e o Paris Saint-Germain se tornou um candidato por conta da chegada de Mauricio Pochettino.