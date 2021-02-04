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Ajax, da Holanda, esquece de inscrever contratação mais cara da história do clube na Liga Europa

Ajax entrou em contato com a Federação Holandesa de Futebol e com a UEFA para tentar resolver a situação...
LanceNet

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Publicado em 

04 fev 2021 às 14:01

Publicado em 04 de Fevereiro de 2021 às 14:01

Crédito: Utrecht
O Ajax, da Holanda, esqueceu de inscrever Sébastien Haller, a contratação mais cara da história do time, na Liga Europa. O atacante francês chegou à Holanda do West Ham, da Inglaterra, no começo do mês de janeiro. O clube teve que pagar 20,2 milhões de libras, o que representa cerca de R$ 148,7 milhões, segundo informou o Sky Sports.O prazo final para as inscrições de jogadores na Liga Europa foi no dia 3 de fevereiro. O Ajax afirma que está em negociações com a UEFA e a KNVB (Federação Holandesa de Futebol) sobre o assunto.- Em Amsterdã, há sempre algum motivo de entretenimento, algo para nos rirmos. Isto é incrivelmente frustrante. Não nos esquecemos do Haller, mas alguém cometeu um erro administrativo e se esqueceu de colocar o nome dele na lista de inscrições. - disse Erik Ten Hag, técnico do Ajax.No campeonato holandês, Heller já soma dois gols e quatro assistências em seis jogos.

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