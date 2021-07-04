Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Ajax afirma que não irá vender Tadic nesta janela de transferências

Meia-atacante foi especulado no Milan para repor saída de Calhanoglu no último sábadp...
04 jul 2021 às 12:15

Publicado em 04 de Julho de 2021 às 12:15

Crédito: Aris Messinis / AFP
O Ajax afirmou que não irá negociar a saída de Tadic nesta janela de transferências. No último sábado, o nome do sérvio foi especulado no Milan como possível substituto de Calhanoglu, que deixou a equipe rossonera para a Inter de Milão.- Não há nenhuma possibilidade que levem nosso capitão agora - disse Marc Overmans, diretor esportivo do clube holandês.
> Veja a tabela da Eurocopa
O veterano de 32 anos tem contrato com o Ajax até 2023 e é um dos principais nomes da equipe comandada por Erik ten Hag. Na última temporada, o sérvio participou de 51 partidas, marcou 22 gols e distribuiu 26 assistências para os companheiros.
Sem Tadic, o Milan deve pensar em outros nomes para reforçar o setor de meio-campo. O clube italiano já pensou nas chegadas de Philippe Coutinho, James Rodríguez e a imprensa espanhola informou nesta domingo que Isco é a bola da vez.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

milan
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Prisão de Marujo
Justiça do ES decide manter Marujo por mais três anos em presídio federal
Imagem de destaque
Gigantes da logística vão se reunir no ES. E os motivos são muitos
Imagem de destaque
“Planeta Terra, você é uma tripulação”

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados