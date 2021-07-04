Ajax afirma que não irá vender Tadic nesta janela de transferências

O Ajax afirmou que não irá negociar a saída de Tadic nesta janela de transferências. No último sábado, o nome do sérvio foi especulado no Milan como possível substituto de Calhanoglu, que deixou a equipe rossonera para a Inter de Milão.- Não há nenhuma possibilidade que levem nosso capitão agora - disse Marc Overmans, diretor esportivo do clube holandês.
O veterano de 32 anos tem contrato com o Ajax até 2023 e é um dos principais nomes da equipe comandada por Erik ten Hag. Na última temporada, o sérvio participou de 51 partidas, marcou 22 gols e distribuiu 26 assistências para os companheiros.
Sem Tadic, o Milan deve pensar em outros nomes para reforçar o setor de meio-campo. O clube italiano já pensou nas chegadas de Philippe Coutinho, James Rodríguez e a imprensa espanhola informou nesta domingo que Isco é a bola da vez.