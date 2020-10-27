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futebol

Ajax abre 2 a 0, mas Zapata brilha e Atalanta arranca empate na Itália

Holandeses foram superiores no primeiro tempo, mas viram a Atalanta reagir na etapa final e arrancar empate, pela Liga dos Campeões...
LanceNet

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Publicado em 

27 out 2020 às 19:21

Publicado em 27 de Outubro de 2020 às 19:21

Crédito: Zapata em ação na partida (MIGUEL MEDINA / AFP
Com dois tempos distintos, Atalanta e Ajax empataram em 2 a 2, nesta terça-feira, pela Liga dos Campeões. Em Bérgamo, os holandeses abriram 2 a 0 no primeiro tempo, com Tadic e Traoré, mas os donos da casa igualaram o placar na etapa final, com doblete de Duván Zapata.TOQUE BRASILEIRO​Mesmo fora de casa, o Ajax não se intimidou com a sensação Atalanta e abriu o placar aos 30 minutos do primeiro tempo. Gosens cometeu pênalti em Traoré, e na cobrança, Tadic deu vantagem ao clube holandês. Pouco tempo depois, aos 38, David Neres fez boa jogada pela esquerda e cruzou para Traoré. O atacante da Burkina Faso tentou duas vezes e ampliou o marcador para o Ajax.
REAÇÃO RELÂMPAGONa volta do intervalo, os italianos precisaram de apenas 15 minutos para empatarem a partida. E com dois gols do colombiano Zapata. Primeiro, aos 8, o atacante recebeu cruzamento de Papu Gómez e descontou. Em seguida, Pasalic deu passe para Zapata, que invadiu a área e finalizou firme para igualar o placar.
PONTO IMPORTANTE​Com o empate, a Atalanta segue invicta na Liga dos Campeões e impediu que o Ajax embolasse o Grupo D. O clube italiano está na 2ª posição, com quatro pontos, enquanto os holandeses conquistaram seu primeiro ponto no torneio e estão na 3ª colocação.

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