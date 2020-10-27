Ajax abre 2 a 0, mas Zapata brilha e Atalanta arranca empate na Itália

Com dois tempos distintos, Atalanta e Ajax empataram em 2 a 2, nesta terça-feira, pela Liga dos Campeões. Em Bérgamo, os holandeses abriram 2 a 0 no primeiro tempo, com Tadic e Traoré, mas os donos da casa igualaram o placar na etapa final, com doblete de Duván Zapata.TOQUE BRASILEIRO​Mesmo fora de casa, o Ajax não se intimidou com a sensação Atalanta e abriu o placar aos 30 minutos do primeiro tempo. Gosens cometeu pênalti em Traoré, e na cobrança, Tadic deu vantagem ao clube holandês. Pouco tempo depois, aos 38, David Neres fez boa jogada pela esquerda e cruzou para Traoré. O atacante da Burkina Faso tentou duas vezes e ampliou o marcador para o Ajax.