Ajax abre 2 a 0, mas Zapata brilha e Atalanta arranca empate na Itália

Com dois tempos distintos, Atalanta e Ajax empataram em 2 a 2, nesta terça-feira, pela Liga dos Campeões. Em Bérgamo, os holandeses abriram 2 a 0 no primeiro tempo, com Tadic e Traoré, mas os donos da casa igualaram o placar na etapa final, com doblete de Duván Zapata.TOQUE BRASILEIROMesmo fora de casa, o Ajax não se intimidou com a sensação Atalanta e abriu o placar aos 30 minutos do primeiro tempo. Gosens cometeu pênalti em Traoré, e na cobrança, Tadic deu vantagem ao clube holandês. Pouco tempo depois, aos 38, David Neres fez boa jogada pela esquerda e cruzou para Traoré. O atacante da Burkina Faso tentou duas vezes e ampliou o marcador para o Ajax.
REAÇÃO RELÂMPAGONa volta do intervalo, os italianos precisaram de apenas 15 minutos para empatarem a partida. E com dois gols do colombiano Zapata. Primeiro, aos 8, o atacante recebeu cruzamento de Papu Gómez e descontou. Em seguida, Pasalic deu passe para Zapata, que invadiu a área e finalizou firme para igualar o placar.
PONTO IMPORTANTECom o empate, a Atalanta segue invicta na Liga dos Campeões e impediu que o Ajax embolasse o Grupo D. O clube italiano está na 2ª posição, com quatro pontos, enquanto os holandeses conquistaram seu primeiro ponto no torneio e estão na 3ª colocação.