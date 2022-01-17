Aisley surge como destaque em campanha do Canaã na Copinha

Localizado no sertão da Bahia, o Canaã está entre os 16 melhores clubes da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O clube também chama atenção pela intenção do projeto. Como todos os outros times de menor expressão, a equipe tenta usar o torneio como vitrine para vendas futuras de jogadores, mas o dinheiro é reinvestido na estrutura do time em ajuda à população carente da cidade.

Um dos grandes destaques do sistema defensivo, Aisley ganhou a primeira oportunidade na última rodada da fase de grupos da Copinha e desde então não saiu mais do time. Zagueiro de origem, o jovem atua pelos dois lados como zagueiro pela direita e pela esquerda, mesmo sendo destro. Ele, que tem passagens por Avaí e Vitória, também da Bahia, falou sobre a carreira que vem construindo no futebol de base e suas características dentro de campo.

- Atuei no vitória e tive uma passagem pelo Avaí também. Cheguei no Canaã por indicações do meu representante consegui, com a graças a Deus, eu pude ficar nesse clube maravilhoso que abriu as portas e me deu oportunidade! Zagueiro destro, mas atuo pelos dois lados, considero-me ambidestro, pela função que atuo pede muita responsabilidade, mas sim gosto de sair jogando, conduzindo bem a bola e distribuindo bons passes, mas sem bola também faço minha parte defensiva, com bom posicionamento, leitura de jogo e firmeza nos desarmes - disse o zagueiro.

Para chegar entre os melhores 16 times do maior torneio de base do Brasil, é preciso organização tática e muito trabalho. Corinthians, Athletico-PR, Grêmio, Flamengo, entre outros times com enorme poder aquisitivo e alto investimento na categoria de base não chegaram tão longe quanto a equipe do Sertão da Bahia.

- Primeiramente agradecer a Deus pela oportunidade que ele nos proporcionou para disputar uma competição tão importante quanto essa. Temos em mente que estamos fazendo uma boa campanha, mas nosso time continua com os pés no chão e muita humildade, com o nosso elenco bem capacitado e todos cumprindo muito bem o que o nosso treinador vem pedindo. Nosso maior objetivo é pode chegar a final e sair com o título, mas estamos indo degrau por degrau - afirmou Aisley.

Observado por grandes clubes do futebol brasileiro e mundial, o jogador projetou o futuro na carreira. Jovem e com pensamento firme, o zagueiro sonha alto para próximos anos.

- Almejo na minha carreira poder ter um futuro brilhante com frutos de muito trabalho e dedicação, poder jogar em grandes times aqui no Brasil e chegar também ao futebol europeu. Sonho em vestir a camisa da Seleção Brasileira também, jogar grandes competições como Libertadores, Champions League e várias outras - finalizou.